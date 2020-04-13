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【疫市營商】中小企變身KOL宣傳產品 推廣達人：老闆應親自上陣

商管策略 19:31 2020/04/13

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新冠肺炎肆虐，大量中小企利用網上直播、拍片宣傳，新的宣傳模式涉及大量新知識。有本地品牌瞄準行業痛點，開班教授相關技巧，並提供高性價收音設備。收音產品極受歡迎，較去年同期多賣近 3 倍。

如何令產品資訊有效傳播一直是門深奧的學問。Asia Tiger 創辦人陳東怡（Tiger）從事廣告業 20 年，曾跟渣打銀行、國泰航空、海洋公園等大公司合作。他表示由於新冠肺炎疫情爆發，大量中小企都將宣傳重心轉移至網上，但同時面對著網上宣傳的常見「痛點」。

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陳東怡解釋說：「時代變遷，KOL、短片、網上直播等方式開始流行，並漸漸成為中小企宣傳核心策略，負責人有更大動力學習、並會主動想方法改善自己的宣傳手法；又由於宣傳成本有限，聘請專業人士投資太大，不少老闆會嘗試親身上陣，結果走了很多冤枉路。」

Tiger 一直有開班教授中小企老闆如何在網上宣傳起步，初階課堂 400多元，時長 3 小時左右，可以系統性學習包括寫文案、包裝產品優點、收音及打燈技巧、不同平台優缺點等相關知識，課堂近期頗受歡迎。

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陳東怡（右）推出高性價比的收音咪，廣受歡迎。

拍片應由老闆親身上陣

不過，學完卻不等於可有效實行，不少老闆均犯同一錯誤，「覺得太花時間然後放棄」。陳東怡坦言，20 個學生可能最後只有 1 人會拍片實踐，更甚者有公司會叫員工上課，要求員工代勞拍攝。

陳東怡直指，這種做法近乎浪費資源，老闆根本應親自上陣宣傳：「品牌是屬於你自己的，找代言人或找員工，最後無人記得你又有甚麼意思？況且若非由老闆親口推介產品，又怎叫客人信你？」

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其實領口咪的收音已比手機內置咪改善很多，做得宣傳便不要嫌麻煩。

收音設備大賣

陳東怡指出，收音永遠是拍攝短片最大「痛點」。由於優質收音咪確不便宜，動輒需要 4 位數字，不少剛起步的拍攝者捨不得花上這筆錢。他說：「莫說幾千元，初初拍攝可能花幾百元也覺得肉痛。但收音咪確是物有所值。室內做直播不用咪就會收到回音和環境噪音，戶外拍攝更難以收到拍攝者的聲音，聽到都會非常散。」

再者，若因為沒用上收音咪，最後被人覺得不專業、聽起來不舒服、甚至令潛在客戶不想聽，糟蹋拍攝短片的用心，非常可惜。有見及此，Asia Tiger 推出 3 款自家收音咪，針對不同市場，疫情下營業額比去年提升 3 倍。

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領口咪改善收音

第一、二款是接駁電話為主的領口式收音咪，分別為 190 元的有線款和 890 元的無線款，他說：「領口咪其實已可大大改善收音，無線咪尤其適合做網上教學的人，如：健身、瑜伽教練。無線咪的價錢一直都高居不下，大牌子動輒要 4,000 元以上。我們就盡量做到高性價比。」

陳東怡笑言，自家產品主打最低價的市場，最重要是用到之餘又夠方便，說：「第三種咪主要配合電腦使用，現時有不少人透過電腦用《Zoom》開會 ，加一個電腦收立咪便剛剛好。但電腦收音咪看其實暗藏陷阱，不是咪的質素功能差，而是部分用家不清楚自己的筆記簿型電腦配置。坊間很多筆電其實是刪減音效卡部分功能，如只能出聲不能入聲，結果買咪回去後發覺用不了。所以我們賣之前一定會先問清楚客戶的電腦型號，確保能用才賣。現時我們的 USB 收音咪售 740 元，比坊間約 1,000 元的 USB 咪便宜。」

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Tiger 開班教授網上宣傳技巧。

Asia Tiger 現時每晚都會有直播，Facebook 專頁亦有使用自家品牌產品拍攝的短片，聲音質素如何，讀者們可按此瀏覽

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撰文 : 陳文政

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