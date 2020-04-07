【附三大訂購方法】官塘本地企業再以良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

新冠肺炎疫情持續蔓延，市民要為購買口罩大傷腦筋。官塘本地企業 Dailywood Limited 在 FB 表示，再以良心價開賣口罩。

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Dailywood Limited 指出，正公開發售口罩，以良心價 $100 盒/50個。據官方資料顯示，此三層口罩支援 VFE >98%/BFE >98%/PFE>95% 過濾防護。今次店方準備了約 14,800 盒口罩發售，售完即止。

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▲ 官塘本地企業 Dailywood Limited 再以良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

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訂購方法如下:

1) 長者專線

本次活動店方特別設立長者專線方便長者預訂. 歡迎 65 歲或以上的長者打電話給店方預訂. 每位長者最多可訂 4 盒.店方本次會預留 2000 盒給長者們. (先到先得, 售完即止,不設即場排隊購買)

長者專線 TEL: 3568 0369 (接受電話預訂時間: 7/4-10/4 上午9時 - 晚上9時正) 請

致電留下長者全名及電話號碼 。店方會將確認碼和來購買口罩時間一併告訴給每位成功

登記的長者. (不接受65歲以下人士致電預訂).長者專線將安排在 13/4 (星期一) 來購買口罩

註:店方指可憑能識別長者的姓名影印本, 電話號碼及確認碼來到店方地址替長者購買口罩.

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2) WhatsApp 預售專線

開放給所有人士, 請買家發WHATSAPP 到 6847 0161, 店方會以先後次序處理每人的

預訂. 每人限售最多4盒. 店方本次會預留 8000 盒給各位人士. (先到先得, 售完即

止. 不設即場排隊購買)

店方會爭取在24小時內回覆 WHATSAPP 及提供確認碼

WhatsApp 預售專線人士 – 將會安排在11 至 12/4 (星期六/日) 來購買口罩, 請提供確

認碼/電話號碼來核實即可購買口罩. 為方便買家又減少人流, 買家可以幫朋友一併

購買口罩. 取貨時能提供朋友/家人的確認碼/電話號碼來核實即可購買口罩.

WhatsApp 預售專線號碼:6847 0161

WHATSAPP 預訂請提供以下 3 樣資料:

1. 姓名

2. 電話號碼

3. 訂購數量

▲ 官塘本地企業 Dailywood Limited 再以良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

3) 企業/公司用戶/社團機構

除了照顧長者及大眾, 店方也想照顧企業/公司用戶/社團機構。因此店方會設立一

條EMAIL 專用電郵給各位企業/公司用戶/社團機構, 員工會將確認碼給各成功登記的

企業/公司用戶/社團機構. 此處預訂必須在郵件中提供公司名稱, 地址, 電話,

聯絡人 及訂購數量 "訂購數量由一箱起(每箱 48 盒)". 若數量多於一箱店方會

再與貴公司聯絡安排. 店方本次會預留 4800 盒 給各企業/公司用戶/社團機構.

郵件中請提供以下 6 項資料, 方便店方跟進:

1. 公司名稱

2. 電話號碼

3. 地址

4. 聯絡人

5. 訂購數量 <訂購數量由一箱起(每箱48盒)>

6. 註明: 自取/送貨

EMAIL: order@dailywood.com.hk <mailto:order@dailywood.com.hk>

付款方法:

根據確認碼及數量, 本公司會發出INVOICE, 請於取貨前2天完成入數及提供入數紙/轉

數紙 並回郵入數紙/轉數紙給本公司作紀錄 及核實. 本公司員工會再聯絡安排取貨

事宜.

取貨必須提供之資料:

本公司發出之INVOICE 及 員工回覆核實之郵件

送貨: 每次HKD100 自取: FOC

溫馨提示: 非企業/公司用戶/社團機構 外本公司不接受其他類型人士預先付款/訂金.

所有必須是現場現金交收.

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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