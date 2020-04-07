消委會曾推薦! 港牌 EG 口罩預告下批口罩將加價發售 口罩現貨暫優先供海外親友

新冠肺炎疫情持續蔓延，市民要為購買口罩大傷腦筋。港牌口罩 EG 表示未來口罩售價會上調。

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港牌口罩 EG 早前以成本價 $100 一盒售賣 50 個口罩 (詳情按此瀏覽)，結果在短時間已售罄。不少市民都希望 EG 可以再發售口罩，近日廠方在網站上表示:「因應來貨成本不斷上漲，需要重新計算成本後再作推出，敬請留意開售消息。」

此外，廠方亦提及因應外國疫情嚴峻，廠方明白香港人擔心海外親友的狀況，所以 EG 將現時僅有的口罩來貨優先供給他們，詳情請參考海外代寄商品 (詳情按此瀏覽)。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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