  • 19°C
香港時間 : 2020407日 (二) 19:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

消委會曾推薦! 港牌 EG 口罩預告下批口罩將加價發售 口罩現貨暫優先供海外親友

行內熱話 18:44 2020/04/07

分享：

新冠肺炎疫情持續蔓延，市民要為購買口罩大傷腦筋。港牌口罩 EG 表示未來口罩售價會上調。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

港牌口罩 EG 早前以成本價 $100 一盒售賣 50 個口罩 (詳情按此瀏覽)，結果在短時間已售罄。不少市民都希望 EG 可以再發售口罩，近日廠方在網站上表示:「因應來貨成本不斷上漲，需要重新計算成本後再作推出，敬請留意開售消息。」

此外，廠方亦提及因應外國疫情嚴峻，廠方明白香港人擔心海外親友的狀況，所以 EG 將現時僅有的口罩來貨優先供給他們，詳情請參考海外代寄商品 (詳情按此瀏覽)。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個

【相關內容】港產口罩廠 WE The Mask 採用頂級 PTFE 過濾材料 獨立包裝售$168盒/50個

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【疫市營商】網店推購物滿300元送日本 BFE/PFE>98% 口罩一盒 50 個
2020/04/06
【疫市營商】網店推購物滿300元送日本 BFE/PFE>98% 口罩一盒 50 個
網店推優惠! $138 購買港產未來世界口罩50個 比原價再平 $10
2020/04/06
網店推優惠! $138 購買港產未來世界口罩50個 比原價再平 $10
港產口罩廠 WE The Mask 成立 採用頂級 PTFE 過濾材料 獨立包裝口罩售$168盒/50個
今日
港產口罩廠 WE The Mask 成立 採用頂級 PTFE 過濾材料 獨立包裝口罩售$168盒/50個
【疫市營商】莎莎網站開賣 ASTM Level 1 掛耳式三層口罩 售258港元
今日
【疫市營商】莎莎網站開賣 ASTM Level 1 掛耳式三層口罩 售258港元
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

代理商指中國 6 成口罩廠乏無菌車間 工廠資格證書竟是花錢買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹