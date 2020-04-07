【疫市營商】減低員工感染風險 Amazon用AI鏡頭確保員工社交距離

在新冠肺炎疫情下，不少企業轉為「在家工作」（home office），但物流等行業便需如如常上班，當中如何減少員工在工作期間染病亦是企業要面對的嚴重問題。電子商貿平台 Amazon 嚴格要求員工保持社交距離，並採用以機器學習（Machine Learning）技術的鏡頭監察員工是否遵守規範，違者可能會遭到警告，甚至解僱。

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控制員工社交距離

美國早前因應新冠肺炎疫情，在部分地區頒布「禁足令」，Amazon 因而成為全美國最繁忙的企業之一，日用品及雜貨類的定單比平日增加 50 倍，工作量大增令公司需要增聘 10 萬名員工處理定單，並暫時停止防疫物資外的商品入倉。此外，Amazon 為了減少員工在工作間染病的機會，嚴格要求員工保持 6 英呎（約 1.8 米）的社交距離。違者第一次會被警告，第二次可能會解僱。

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▲ 亞馬遜要求員工保持6英呎（約 1.8 公尺）的社交距離

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Amazon.com 全球營運資深副總裁 Dave Clark 早前表示，他們已開始用機器學習技術，透過倉庫內的鏡頭確認員工是否有按照規則避免近距離接觸。

各方面保障員工健康

除了制定社交距離的行政措施外，亞馬遜亦推出體溫檢測措施，並持續為員工提供口罩、濕紙巾及洗手液等衛生用品。另外，亞馬遜已經與兩間醫療器材公司合作，計劃為員工推出肺炎篩查測試。

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Photo：Amazon、shutterstock、Marco Verch