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代理商指中國 6 成口罩廠乏無菌車間 工廠資格證書竟是花錢買

行內熱話 18:11 2020/04/07

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新冠肺炎疫情持續蔓延，當中口罩等防護物資，不少都是中國生產，不過近日屢屢爆出各種質量問題。日前，一名口罩出口中間商便爆料，透露口罩生產的多種亂象，他更指市面上 60% 口罩工廠完全沒有無菌車間，所謂工廠資格證書也是花錢買的。

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日前，大陸科技媒體旗下的「Tech 星球」刊出專訪，化名陳國華的口罩出口中間商表示，市面上的口罩廠很亂，60% 的工廠完全沒有所謂的無菌車間，大部分工廠買個口罩機就馬上生產。「我去過一次口罩生產車間，根本沒法看，裡面全是灰塵不說，車間工人既不戴口罩，也不戴手套，直接用手整理口罩。這樣生產出來的口罩誰敢用，誰敢戴在臉上？」

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陳國華透露，現在工廠資格證書都是花錢買的，有些甚至不用買，口罩廠之間互相掛靠。例如 A 工廠有各類許可證，B 工廠什麼都沒有，那 B 工廠生產的口罩掛到 A 工廠，通過 A 工廠走貨就行了。他又稱，國內很多小口罩廠，都是服裝廠、機電廠臨時改裝的，相關設備、技術也達不到標準。

他又指現時最缺乏的，是 N95 一類的高標準口罩，有生產能力的工廠做不過來，大廠拿到訂單後就分派給底下大大小小的口罩廠，變相一起「湊單」完成。不過美國食品藥品監督管理局 3 月 28 日另宣布，符合中國生產標準的口罩不在可接受口罩之列。他之前找到的 KN95 口罩生產線因而全部作廢。同時，歐洲原本也接受中國標準的民用口罩，現在同樣須符合歐洲 FFP 等級標準的口罩才能進口。

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內媒「三言財經」援引商業數據網站「天眼查」的數據指，從 1 月 23 日武漢封城起至 3 月 11 日，國內共有 5489 家生產口罩的企業註冊成立。截至 3 月 22 日，經營範圍含「口罩、呼吸防護」的企業數共有 52,411 間。在這 5 萬多家企業中，又有 17,013 間的經營範圍包含進出口。

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撰文 : 何兆洋

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