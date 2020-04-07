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Zoom 被英國國防部禁用！四個代替方案推介！

數碼轉型 18:07 2020/04/07

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新冠肺炎疫情持續擴散，《Zoom》多人網上會議工具得到不少學校、私人企業使用，不過早前 《Zoom》 被揭私隱風險問題，連英國國防部也因擔心黑客入侵，禁止部門員工使用 Zoom。其實除了《Zoom》之外，市場也有不少網上會議方案，ezone.hk 就為各位介紹其中四個。

除了《Zoom》之外，市場也有不少網上會議方案，ezone.hk 就為各位介紹其中四個，包括《GlobalMeet》、《Cisco Webex》、《Google Meet》及《Microsoft Teams》。

1.《GlobalMeet》

《GlobalMeet》是一款與《Zoom》相近的網上會議方案，最大賣點是即使是免費的 Basic 帳號也可提供無時限的會議，每個會議可容量最多 125 個成員，同時也支援錄影、螢幕分享等應用功能，同時也有提供 Android 及 iOS 平台專用 Apps 工具。

《GlobalMeet》下載網址

2.《Cisco Webex》

Cisco Webex 網上會議平台提供四大特別：簡易功能支援任意裝置、智慧化會議、工作與會議無縫接軌及領先業界的企業等級資安。今次的升級，更讓免費版用戶的會議時間由 40 分鐘增加至無限，而每個會議的參加人數更由 50 人倍增至 100 人。Cisco Webex 使用方法相當簡單，只需會議主持人登記帳號及建立會議，其他用家就可在無需建立帳號的情況下，參加會議，相當方便。

Cisco Webex 網上會議平台升級，更讓免費版用戶的會議時間由 40 分鐘增加至無限，而每個會議的參加人數更由 50 人倍增至 100 人。

《Cisco Webex》下載網址

3. 《Google Meet》

《Google Meet》屬於 G Suite 內其中一個功能，是從 Google Hangout 延伸出來的的企業版視訊會議服務。Google Meet 擁有三大優點，第一是免安裝軟件，開啟 Google 瀏覽器即可建立/加入會議；第二是即時遠端分享螢幕畫面；第三是可同時多人參與線上視訊會議 Suite 完美整合。要留意，只有 G-suite 帳號擁有者建立會議網址，再提供網址讓其他人加入會議。

《Google Meet》下載網址

4. 《Microsoft Teams》

《Microsoft Teams》是一個通訊和協作軟件，它集成了聊天、視頻會議、文件存儲、Office 365 等功能。《Microsoft Teams》包括三大功能：Chat，即是私人對話，可用於一對一和一對多人，有點像 Whatsapp 的用法；Teams，每一個 Teams 都有不同的 Channel，例如 Marketing 以下就區分了 General 和 Digital Marketing 的頻道；Meetings & Files，用於列出會議時間和檔案。《Microsoft Teams》已開放給 Office 365 的用家使用。

《Microsoft Teams》下載網址

撰文 : 賴立賢

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