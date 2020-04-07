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Zoom 爆資安危機！台灣行政院下令政府機關禁用

數碼轉型 18:01 2020/04/07

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新冠肺炎疫情持續蔓延，不少公司企業都推行 Home office 在家工作，當中 Zoom 更是最常用的軟件之一。不過早前 Zoom 爆出私隱安全疑慮，不少國家及地區的政府機關都禁用 Zoom，今日台灣行政院資安處亦發出通函，各公務機關及特定非公務機關，都不應使用包含 Zoom 在內等具資通安全疑慮的產品。

新型冠狀病毒疫情下，Zoom 被廣泛使用。不過，早前 Zoom 把部分用戶分流到中國數據中心，再加上各種安全漏洞，讓人對 Zoom 產生私隱安全疑慮。

行政院資安處表示，因應新冠肺炎疫情影響，為避免業務運作停擺，各機關可運用遠端視訊會議系統配合異地辦公或分區辦公等措施，不過，行政院已於今日通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如 Zoom。

資安處稱，目前各主要國際資訊服務商在疫情期間，均有提供免費軟體，例如 Google 或微軟等，各機關在資安風險評估下，可酌予考量運用。資安處又稱，去年台灣正式實施資通安全管理法，各公務機關及特定非公務機關在資訊之傳遞及資安防護上，均應依據資通安全管理法等相關規定，落實有關資通安全應辦事項，以維護資通安全。

撰文 : 何兆洋

台灣 台灣行政院 疫情 在家工作 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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