中國海關查處千萬件不合格出口醫療物資！口罩竟佔 9 成？

新冠肺炎疫情持續，近月不少國家都向中國採購醫療物資，但卻出現部份物資不合規格、甚至是錯誤率高等的情況。可能因為這樣，中國海關公佈，中國商務部、海關總署、國家藥品監督管理局聯合發佈了《關於有序開展醫療物資出口的公告》，要求出口的武漢肺炎病毒檢測試劑、口罩、防護服、呼吸機、紅外體溫計等 5 類產品必須取得國家藥品監管部門相關資格，並符合進口國或地區的質量標準要求。

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自公告發佈以來，中國海關從多個渠道，包括：貿易、郵件、速遞、跨境電商等查獲了 1,120 萬件無醫療器械產品註冊證書，或是由非清單企業生產的醫療物資。當中口罩佔大多數，有 994 萬個，防護服有 15.5 萬件、病毒檢測試劑 108 萬份，而紅外測溫儀則有 2.4 萬部。

海關亦列舉了部份案件，大部份都是想鏡盡辦法逃避海關監管。如查獲杭州一間生物技術公司出口的「快速診斷檢測試紙」，結果發現竟是 12.2 萬份的新冠肺炎檢測試劑；而南益陽一間公司出口的貨品中就夾藏了 15 箱口罩，最後被寧波海關發現等。



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