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美國初創公司研發 BioAid 新型 N95 口罩 可清洗重用

行內熱話 17:54 2020/04/07

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因應新冠肺炎疫情導致全球口罩短缺的情況下，不少品牌決定改為生產口罩，試圖緩解口罩不足的情況，最近加入生產口罩行列的是美國初創公司 Orbis。不過 Orbis 的口罩出品就並非一般外科口罩，而是研發 BioAid 新型 N95 口罩，並且標榜可清洗重的。 

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當大家看到 Orbis 研發的 BioAid 新型 N95 口罩時，可能會覺得是近來不少人 DIY 的「水樽口罩」的近親， 事實上當中的外觀確是極像吸塑包裝，但內裡就加入 HEPA 濾網，以便過濾空氣中的微粒及病毒。雖然口罩發明者之一的 Marcus Hays 提及產品尚未通過 N95 過濾測試，但相信不久的將來可以取得有關認證。而他也提這款 BioAid 新型 N95 口罩跟同類 N95 口罩的不同之處，就是當中可以清洗重用，只要簡單使用肥皂和水清潔便可，但定格方面就會比同類 N95 口罩為高。

其實 Orbis 原本是一間為汽車製造商開發電動系統的初創企業，但眼見現時新冠肺炎疫情嚴峻，因此現階段都改為生產口罩，希望可解決口罩短缺問題。

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撰文 : 蘇家華

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