【疫市營商】莎莎網站開賣 ASTM Level 1 掛耳式三層口罩 售258港元

莎莎網站今日（4 月 7 日）有口罩開賣！莎莎在其 Facebook專頁公布，莎莎網站現正開賣香港製造的 V Care Mask 專業掛耳式三層口罩（50 片裝），售價 港幣 258 元，每人限購 1 盒。

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莎莎網站現正開賣香港製造的 V Care Mask 專業掛耳式三層口罩（50 片裝），售價港幣 258 元，限量 1,800 盒，每人限購 1 盒。規格方面，口罩尺寸為 17cm x 9.5cm，達到 ASTM Level 1 標準，並標榜 BFE、PFE 過濾數據都大達 95% 或以上。凡購買 V Care Mask 專業掛耳式三層口罩（50 片裝）的朋友，都可獲贈韓國 SHINE K 消毒搓手啫喱 30ml 兩包，總值港幣 36 元。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，一切資料以店方公布為準，詳情請向店方查詢。

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