【SME學堂】LoFt 中國設分店就地採購 網紅直播推銷逆市殺出血路

新冠肺炎重挫各行各業，但日本雜貨店 LoFt 無懼疫市繼續拓展中國市場。該品牌首間海外門市將於今年 7 月在上海開幕。LoFt 拓展中國市場的同時，亦善用科技元素，透過直播增加企業銷售額兼為企業宣傳。

中國市場兼具採購零售作用

LoFt 首間海外門市將於今年 7 月落戶上海， 售賣文具、日式雜貨、健康用品和生活用品。品牌為了 控制關稅開支及物流成本，未來 LoFt 約有 7 成的商品將在中國內地採購。現時 LoFt 有 100 間直營店及 18 間加盟店，品牌在去年 2 月的銷售額達到 1,151 億日圓（約港幣 81 億 8,375 萬元）。

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直播促銷迎合中國消費者

為了進軍中國市場，該公司早年邀請中國知名網紅到日本店內進行直播推銷。LoFt 聘網紅在淘寶網進行直播，當觀眾在直播中看到心儀商品，可以直接在天貓購買。當時進行了 3 小時的直播，總收看人數就有 17.8 萬人，當日的銷售額為 180 萬日圓。公司當時表示，透過網紅直播可以推銷公司的產品，同時宣傳公司將來在中國開設實體店的計劃。

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