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熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
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【疫市營商】無常天災中小企最無辜？ 樂觀面對數碼轉型轉危為機

博客論壇 16:00 2020/04/07

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中國內地新聞報道：新冠肺炎疫情令到民間企業間出現雲端經濟活動！除了 home office，在家上堂、演唱會家中梳化睇、線上健身課程， 用 app（流動應用程式）買?直送到宅，隔住 mon 上 training、視像會議等等；早前 VR（虛擬實境）睇樓結果 10 分鐘之內賣出 1,068 套樓房的驚人銷售奇蹟；回望我們的家：香港。王維基香港電視網購銷售額今年 2 月的生意比去年同期升數倍！由此可見，「塞翁失馬焉知非福」是也。

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所以我在此希望大家面對無常?天災，要有樂觀態度，不要只看到壞影響：社交活動停、失業裁員、無學返……其實大家可以用社交媒體「維持社交」、用App叫外賣、在 Zoom 視像見客，又可參加網上學習課程。

以上活動以往在正常社會環境下大家不會做亦不懂做，現在正是理想時機逆境自強，增加自己的適應和解難能力，進而提高生意額。舉例，培訓機構可把平常學校課程先做收費直播，再錄影剪輯成課程片段，再次銷售予其他學員，相比起實體課堂，利潤其實更高效益更大，消費者亦更廣闊，因為毋須租場地，網上課程內容成為你公司知識產權，可以無限次銷售。筆者身邊有朋友培訓機構，早已成功數碼轉型！ 

【相關文章】香港中小企應加快投入數碼轉型

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以上轉型招數早已存在，只是人總有惰性，之前生意好唔憂做「多一事不如少一事」；今次新冠肺炎疫情重災區在旅遊餐飲零售業，但解困方法已在眼前：大量外賣送餐服務app，只要加盟做食店之一，銷售渠道便不成問題，甚至廚師 1 人已可「開店」做食肆！歸根到底，重點是「產品」，渠道已是其次。說起零售業，全球近年大力推動「全方位零售（Omni-Channel Retailing），無論加入網上平台或自己開網店，應跟實體店網上網下互相呼應，客戶關係管理、網上網下營銷綜合存貨管理的雲端系統，亦已準備就緒。

你可能會說，環境差無收入還要我加碼投資？現在大部分企業系統是按用量逐月收費，毋須花大筆錢投資，跟你請人無分別，毋須激氣，更不用供 MPF……

既然新冠肺炎疫情「客觀大環境」無法改變，轉危為機、死馬當活馬醫，才是我們當務之急。相信大家可以在此「迫出」更多新意念出來。中國百花齊放最旺的時代正是「春秋戰國」，所以筆者建議大家毋須悲觀， 反而「停一停諗一諗」，思考如何轉型和「活下去」，再實行去全球化。

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希望大家用沉著忍耐的態度，以及進取樂觀精神，主動面對今次全球大流行新冠肺炎疫情，對你個人以至企業重新思考人生定位，生活在數碼時代做個數碼經濟的地球人！

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Photo：DigitalRalph

撰文 : 蘇耀經（資訊財務師協會）

疫情 數碼轉型 雲端 裁員 餐飲 零售 CRM 全球大流行 武漢肺炎 新冠肺炎

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