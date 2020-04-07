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【指定分店】華潤堂賣日本iimono口罩50個套裝 快閃價$180

行內熱話 14:24 2020/04/07

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 華潤堂又開賣抗疫必備套裝 $180，Green Card會員限定。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

抗疫必備套裝包括:

-日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100
-日本直送TOWA銀離子消毒搓手液25毫升3支，價值$117
-日本直送ABS Hyper Block消毒卡1個裝1件，價值$88

售價:$180 (Green Card會員限定)

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

Green Card會員出示會員咭可每人限購1套，優惠只限今天，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。不可再享會員折扣優惠。
 
華潤堂指定分店發售: https://bit.ly/39ScYIg

【相關內容】  HK-M mask 分兩個時段開賣! 3E 99% 防護口罩售 $150盒/50個

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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