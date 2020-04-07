【指定分店】華潤堂賣日本iimono口罩50個套裝 快閃價$180

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 華潤堂又開賣抗疫必備套裝 $180，Green Card會員限定。

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抗疫必備套裝包括:



-日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100

-日本直送TOWA銀離子消毒搓手液25毫升3支，價值$117

-日本直送ABS Hyper Block消毒卡1個裝1件，價值$88

售價:$180 (Green Card會員限定)



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Green Card會員出示會員咭可每人限購1套，優惠只限今天，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。不可再享會員折扣優惠。



華潤堂指定分店發售: https://bit.ly/39ScYIg

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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