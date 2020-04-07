【疫市營商】香港應仿效？台北政府撥款助零售業轉型電貿平台

新冠肺炎蔓延全球，市民減少外出，紛紛轉向網上購物，導致實體店生意受影響。台北政府就撥出 1 億元新台幣（約港幣 2,570 萬元），協助零售業轉型至電子商貿平台。

助零售業數碼轉型

台灣政府經濟部日前公布的「經濟部推動零售業上架電商服務方案補助作業要點」中，將會撥出 1 億元台幣，預計資助 1,000 間零售店舖，每間最高資助上限為 10 萬元台幣。在計劃中，零售店舖可以自行選擇上架的電子商貿平台，直接與平台聯絡。計劃的申請資格並不局限於只有實體店的零售業人士，當中有實體店及電貿的零售業人士也可以申請資助。但當局表示，將會優先資助「有實體店但沒有經營電商」的人士。

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▲ 台灣政府協助零售業轉型至電商平台

為不同行業推出措施

除了協助零售業進行數碼轉型，台灣政府亦在新冠肺炎疫情下為旅遊業界推出貸款受補貼計劃，在營運損失、營運支持及減輕營運負擔 3 方面，共批出 44 億元台幣支援旅遊業界。當局亦會在肺炎疫情後，繼續協助中小企進行貸款的補助，例如利息補貼等，同時會舉辦展銷活動刺激市民的消費意慾。此外，亦會推出發「振興抵用劵」，涵蓋零售、餐飲等行業。

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▲ 台灣政府撥出44億元支援旅遊產業

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Photo：pixabay、交通部觀光局、中華民國經濟部