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【一文看清】香港口罩在何處買？香港口罩廠+香港口罩牌子發售優惠情報 【不斷更新】

業界頭條 04:05 2020/04/07

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新冠肺炎疫情嚴重，因此香港人自發成立口罩廠，不假外求，實行香港人救香港人 ! 這為各位搜尋多間香港口罩廠或港牌口罩的開賣和優惠消息，並會每日不斷更新口罩供貨情況，讓市民買到平價口罩!

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價   買家避免買少價貴貨【不斷更新】

【口罩知識】解讀熱門防菌口罩規格 BFE．PFE．VFE 好重要? <<< Bookmark 備用

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

<盡覽香港商店口罩銷售和推廣情報 >
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港產口罩全覽

HK-M mask

【港產口罩】今日再開賣! 三項99%口罩售 $150盒/50個詳見

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【附正確訂購連結】口罩料來自阿聯酋! 加量裝 60 個一盒只售 $150 今日開訂詳見

未來世界

【限時優惠】$138賣港產未來世界口罩一盒50個 比原價再平 $10詳見

新世界

全港設35部「自助口罩提取機」  基層每周可免費取5個詳見

MedCare 

新港產口罩廠每月可生產 100 萬片口罩 破天荒讓買家入廠參觀並自製口罩詳見

ECHO Mask

【香港口罩廠】 將以 $100盒/50個 ( PFE /BFE≥ 99%)發售詳見

Pasion 

港產口罩廠    保證口罩售約＄100 一盒不被抬價詳見

Lockill 諾翹

不稀罕政府資助! 中科工程推新口罩品牌 Lockill 諾翹! 4月底在香港量產詳見

HKTVmall 

近日開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ詳見
港產口罩終於有聲氣！ 符合 ISO 標準無塵車間準備就緒詳見

彩豐行

今日可預訂 Dr. K Kwong x 彩豐行 可重用口罩連濾芯 30 片一套售 $158詳見

Lion Rock Mask

港產口罩廠平售口罩 $59 盒詳見

Good Mask

新港產口罩廠首批優惠價售 $88 盒/50個詳見

維特健靈

即將開賣 Nano-HF95 納米抗菌口罩 限售價 $50詳見

Prime HK

香港口罩廠 PrimeHK 開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個詳見

LION MASK 

一盒 50 個口罩預售價 $84 起詳見

Medox

新港產口罩廠成立 一盒 50 個口罩早鳥價 $120 發售詳見

Simply Mask

【香港口罩廠專訪】 80 後媽媽老闆講解口罩款式．口罩價及開售時間FAQ詳見

Oxyair Mask

公布$95盒/50個口罩發售細節   用 The Gulu App 預訂 首批有 10000 個名額詳見 
6 月推彩虹 7 色版! 4 月首批開賣口罩 詳見 

SPT Mask

宣布三層口罩已通過 ASTM Level 1 測試 可如期 4 月初發貨詳見

MASKY

預購首批 100 萬個口罩 FAQ詳見

Dr. Mask

(更新訂購網址)口罩訂購售價為 $120盒/50個  詳見

CareHK 匯愛口罩

開賣一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個!詳見

Shang 尚芳保健

賣成人抗菌口罩 $96 盒/24個詳見

True Light

 每盒成人小童口罩均價 $150/60個詳見

紫花油藥廠

變身口罩廠 料月產達 400 萬個醫療級別口罩詳見

李氏大藥廠

預計 4 月生產口罩 月產量達 200 萬個詳見

口罩工廠 Mask Factory

網購香港製造本土口罩攻略詳見

Face Armor

港產口罩廠每日產 14 萬片詳見

同舟 Unite Mask HK

無塵間廠房選址落實 自家產口罩行出重要一步!詳見
港產同舟口罩 BFE+PFE> 95% 4 月開售　初期只限工商客戶詳見

MASKSAVER

可重用口罩學生價平售 $36 起 已連 60 個濾芯詳見
MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日詳見

HK Mask

可重用口罩一套兩件淨口罩套裝 $150詳見

SPT Mask

網上預購香港製造口罩 FAQ詳見
國藥科技口罩開賣詳見

HK Medical Mask

開賣口罩 $150盒/50個詳見
訂購流程大公開 (附教學影片)詳見

未來世界 

自行生產熔噴布 4 月 2 日開始口罩訂購詳見

SOSo Mask

每個售 $3 ! SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 被選中市民四月初有貨詳見
量產中! 公開 Level 2 口罩銷售詳情詳見

一合口罩

本地品牌「一合口罩」成立 ! 勞動人員．供貨以本地優先詳見
口罩售 $68 盒登記步驟詳見
設 3 款訂購套裝售價68港元起詳見

本土好罩

香港製口罩開賣詳情 FAQ詳見

鍾國斌
港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試詳見

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港牌口罩全覽

香港衍生

今日開售私+呵護口罩! 抗疫價 $150盒/50個詳見

友和

今日賣自家口罩! 3E 99% 售 $180/50個詳見

救世 Savewo

三層外科口罩購買 FAQ 首批口罩賣 $68 起詳見

愛的家

【附訂購網址】教聯優惠價發售港牌口罩! 50個一盒售 $140詳見

便利妥

便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得詳見

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台灣品質!港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個詳見

Dr. Elson

香港水果店夥拍中國及日本 廣東設廠生產口罩 Dr. Elson 口罩現正公開預售詳見

EAGLE

港牌獨立裝三層口罩售 $170/50個詳見

35Plus

BFE99% 外科口罩 平均$194.5一盒/50個詳見
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租鋪

每盒 $139 /50 個 另計劃生產小童口罩詳見  

PublicCareU.K

【內附藥房名單】  成人口罩售 $130 盒起詳見 

Seek Yeah

網店大搞眾籌 推自家品牌 N95 級口罩售 $165 盒/50 個 詳見

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【附購買流程】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個詳見
 200 個套裝版特價發售詳見

異度空間

每盒預計售$200詳見

森川實業

新推出 Ex-ProShield 口罩詳見
 口罩大貨抵港 將送到全港 41 間藥房詳見

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終於唔使等開倉先有盾牌口罩賣! 新型號Level 2口罩網上發售詳見
原來仍有盒裝口罩賣！BFE99 活性碳口罩高價售 $350詳見
盾牌口罩開倉日! 售大量成人小童口罩派 10000 張籌詳見

撰文 : 張文啟

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