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港產口罩廠 WE The Mask 採用頂級 PTFE 過濾材料 獨立包裝口罩售$168盒/50個

業界頭條 03:56 2020/05/03

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。因此香港亦有愈來愈多口罩廠成立，今次介紹的 WE The Mask - 互罩亦是其中之一。 

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WE The Mask - 互罩表示，該廠是由四名香港土生土長的香港人成立。他們在大學時期於台灣相識，轉眼已年屆 40，正當各自面對著如 《逆流大叔》 般的中年危機，郤因這次疫情決定再次聚集一起，利用各自累積於不同行業的經驗，齊心做一件 Made in Hong Kong 的產品，並只希望利用一件小小口罩產品，發揮如廠方品牌一樣的 「互罩」 精神。

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口罩規格及特點:

由於現時口罩濾材「熔噴布」還是處於供應短缺/不穩定/品質參差等問題，WE The Mask - 互罩表示決定由台灣引入較昂貴且頂級的過濾材料 PTFE。務求令各位用得放心。PTFE 薄膜特點有裊很多，包括：輕盈、過濾細菌病毒等超細微粒效果顯著、不用受環境濕度影響，效力長久。PTFE 薄膜採用 70 奈米薄膜物理性過濾方式，並利用薄膜多孔洞結構，比 0.075μm 大的粒子都能 99.9% 過濾。PTFE 薄膜亦有防水、透氣、抗油污等多重功能，進而達到完美有效的防護效果。

WE The Mask - 互罩的產品達到 BFE ≥ 99% / PFE ≥ 98% / VFE ≥ 99%及通過認證。暫時有成人口罩供應，兒童口罩待生產穩定後提供。 口罩一盒包裝為 50 個，口罩均有獨立包裝，多一重保護。

【相關內容】 香港口罩廠香港色彩口罩正預售 5 月發貨! PFE/BFE>99% 口罩賣$100盒 

廠方準備情況:

WE The Mask - 互罩的廠房設於葵涌，現時全自動化機、包裝機、無塵室已在調校中，預計 4 月上旬開始在廠房試產。第一個月目標為 100 萬個口罩，之後每月 200 萬個以上。

口罩定價:

- 1 盒 50 個獨立包裝口罩，首批定價為 $168 盒 (第二批為 $178 盒) 。買家最少訂購量為 2 盒，暫限購 4 盒。

【日系口罩】香港無印良品都有自家三層口罩賣! 只售$38 盒有 40 個

廠方尚未公布口罩開賣日期，可留意其 FB 最新公布。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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