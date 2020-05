港產口罩廠 WE The Mask 採用頂級 PTFE 過濾材料 獨立包裝口罩售$168盒/50個

新冠肺炎疫情持續,口罩仍是最常用的防疫用品之一。因此香港亦有愈來愈多口罩廠成立,今次介紹的 WE The Mask - 互罩亦是其中之一。

WE The Mask - 互罩表示,該廠是由四名香港土生土長的香港人成立。他們在大學時期於台灣相識,轉眼已年屆 40,正當各自面對著如 《逆流大叔》 般的中年危機,郤因這次疫情決定再次聚集一起,利用各自累積於不同行業的經驗,齊心做一件 Made in Hong Kong 的產品,並只希望利用一件小小口罩產品,發揮如廠方品牌一樣的 「互罩」 精神。

口罩規格及特點:

由於現時口罩濾材「熔噴布」還是處於供應短缺/不穩定/品質參差等問題,WE The Mask - 互罩表示決定由台灣引入較昂貴且頂級的過濾材料 PTFE。務求令各位用得放心。PTFE 薄膜特點有裊很多,包括:輕盈、過濾細菌病毒等超細微粒效果顯著、不用受環境濕度影響,效力長久。PTFE 薄膜採用 70 奈米薄膜物理性過濾方式,並利用薄膜多孔洞結構,比 0.075μm 大的粒子都能 99.9% 過濾。PTFE 薄膜亦有防水、透氣、抗油污等多重功能,進而達到完美有效的防護效果。

WE The Mask - 互罩的產品達到 BFE ≥ 99% / PFE ≥ 98% / VFE ≥ 99%及通過認證。暫時有成人口罩供應,兒童口罩待生產穩定後提供。 口罩一盒包裝為 50 個,口罩均有獨立包裝,多一重保護。

廠方準備情況:

WE The Mask - 互罩的廠房設於葵涌,現時全自動化機、包裝機、無塵室已在調校中,預計 4 月上旬開始在廠房試產。第一個月目標為 100 萬個口罩,之後每月 200 萬個以上。

口罩定價:

- 1 盒 50 個獨立包裝口罩,首批定價為 $168 盒 (第二批為 $178 盒) 。買家最少訂購量為 2 盒,暫限購 4 盒。

廠方尚未公布口罩開賣日期,可留意其 FB 最新公布。

購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。

