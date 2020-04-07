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香港衍生今日開售私+呵護口罩! 抗疫價 $150盒/50個

業界頭條 01:37 2020/04/07

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。香港醫藥廠香港衍生集團表示，今日將開售私+呵護口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

香港衍生集團在 FB 公布，私+呵護3層醫用口罩現貨已到港，並將在官方購買網正式開售。

私+呵護口罩開售資料:
-採用三層防護
-細菌過濾率B.F.E. > 99%
-有效阻隔飛沫及細菌
-抗疫價 $150盒/50個
-成人口罩
-每人限購兩盒。
-產品數量有限，售完即止。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

香港衍生集團開售的 私+呵護 3層醫用口罩

不過，廠方沒有透露口罩的產地來源，而且口罩在截稿前尚未上架，大家要多注意網站更新。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

>>>>>> 口罩購買連結<<<<<<<

【相關內容】  HK-M mask 分兩個時段開賣! 3E 99% 防護口罩售 $150盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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