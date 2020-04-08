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【疫市營商】平台抽成高中小食肆難捱 本土科創推外賣網免佣渡難關

商管策略 15:10 2020/04/08

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新冠肺炎肆虐，食肆堂食蕭條，外賣生意卻風生水起，可是就算餐廳外賣生意再好，第三方外賣平台高額抽成一直都壓得加盟餐廳喘不過氣，賺到的錢大部分交了「手續費」。有港人決定整合科創公司資源，為食肆提供另一選擇。

「WiFinnity」創辦於 2018 年 6 月，業務圍繞免費 Wi-Fi 連線服務 ，現有約有 4,700 個熱點，分布於商場、大型餐廳和咖啡店，客戶連接熱點後再看四頁廣告即可連上免費 Wi-Fi。公司創辦人馬智洪（Sonic）說：「由於用法方便，公司創辦後業績一直穩步上升。可惜，去年反修例事件開始營業額開始下跌，到年底時跌到餘下 3 成，現時情況更壞，旅行 SIM 卡等業務更是零交易 。」

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WiFinnity 創辦人 Sonic（左）及 Marco（右）。

科創公司在新冠肺炎疫情下韌力一直都比較強，馬智洪在這段時間重整公司營運策略之餘，亦留意到中小型食肆陷入極大困境，堂食受到重重規限毋須多言，連轉型外賣亦面臨諸多制肘。他解釋：「除了食肆要承受第三方平台的高額抽成外，想在平台上做多點生意便要額外加宣傳費，確保自己在 app 內較競爭者有更高排位；且由於價格透明，想做多點生意，就一定要減價。到時後大家一齊鬥平，對大家其實都不會有好處。」

有見及此，馬智洪跟創科朋友聯絡，看能否提供解決方法，如近日 WiFinnity 跟初創科技公司「點單」和「Pickupp」合作推出嶄新外賣模式。點單創辦人李毅文（Marco）解釋：「『點單』的 App 只要掃描二維碼即可落單，這些二維碼可以在加盟的餐廳內找到，掃一掃就不用等待應，而 Pickupp 則是一間智能化物流公司。我們 3 間公司合作，當用戶透過 WiFinnity 上網時，平時看廣告的位置會變成附近的『點單』客戶，經過我的程式落單後，就由 Pickupp 送上門。」

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新業務模式用戶連 app 都不用安裝，非常方便，模式暫時在擁有多間公立醫院的灣仔區試行，希望新模式能先幫到醫護人員買到美味食物。

計劃推行後初步反響不錯。一星期有 20 萬次點擊，其中約有 2 至 3% 人點開外賣餐單，李毅文說：「以數字上來看，有 0.8% 至 1% 左右的人點擊廣告就已是不錯的數字，計算轉化率的話，上星期應已為餐廳們帶來了數百張外賣單。」

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是次合作整合了 3 間公司的資源，成本低，對各公司負擔不大；又因為控制了參加計劃的食店的數量和類別，例如灣仔區只加入了數十間食肆，確保了商家能得到足夠照支援。他們希望未來推行時能夠根據 Wi-Fi 地點飾選鄰近食肆，客人優先光顧鄰近餐廳，店舖在較少競爭下毋須鬥平，客人亦不用等太久便收到外賣。

新模式正計劃推廣至九龍城和旺角，同樣分文抽成不取，待新冠肺炎疫情好轉才考慮抽佣。兩位創辦人強調，現時不會以賺錢為先，盼透過整合資源與其他行業互相扶持，只有保住店舖，未來方能再談經濟復甦。

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撰文 : 陳文政

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