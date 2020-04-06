PrimeHK 賣口罩蝦碌! 宣布今晚10 點重新開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個

新香港本地口罩廠 PrimeHK，早前在葵涌區設立口罩廠，今日更開始口罩銷售。

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但今日 2 時開始發售時，PrimeHK 官網卻出現「死網」問題。記者曾成功登入一次訂購網站，之後就無法登入。PrimeHK 曾指把開售時間延至 4 點，但最後網站亦無法上線。最新消息是晚上 10 時正式開賣，大家到時再試試啦。

>>>PrimeHK 口罩廠和口罩詳情(按此瀏覽)

▲ PrimeHK 最新公布

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以下是 PrimeHK 在 FB 的公布原文:

「今日預售網站大擠塞，我哋8個位於Amazon嘅分流伺服器均不勝負荷，導致大家未能進入網站或完成購買過程，我哋想係到同大家講聲對唔住 。 我哋嘅技術人員已經盡力搶修，因為技術上嘅問題浪費左大家咁多時間，我哋未來一定會致力改善售賣流程。

有唔少人DM話我哋知，佢哋填好哂資料之後㩒唔到付款，重新刷新頁面又話電郵地址已登記。有見及此，我哋會陸續以電郵通知個別顧客有關支付方法。

我哋都了解到仲有好多人未能夠成功購買口罩，因此團隊決定將於今晚1⃣0⃣時再次進行預售，希望能夠幫助廣大市民成功購得口罩，齊心抗疫。

為大家帶來不便，我地在此衷心致歉並努力改進。」

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>>>>>> PrimeHK 口罩購買連結<<<<<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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