  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 20:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

PrimeHK 賣口罩蝦碌! 宣布今晚10 點重新開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個

行內熱話 20:13 2020/04/06

分享：

新香港本地口罩廠 PrimeHK，早前在葵涌區設立口罩廠，今日更開始口罩銷售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

但今日 2 時開始發售時，PrimeHK 官網卻出現「死網」問題。記者曾成功登入一次訂購網站，之後就無法登入。PrimeHK 曾指把開售時間延至 4 點，但最後網站亦無法上線。最新消息是晚上 10 時正式開賣，大家到時再試試啦。

>>>PrimeHK 口罩廠和口罩詳情(按此瀏覽)

PrimeHK 最新公布

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

 以下是 PrimeHK 在 FB 的公布原文: 

「今日預售網站大擠塞，我哋8個位於Amazon嘅分流伺服器均不勝負荷，導致大家未能進入網站或完成購買過程，我哋想係到同大家講聲對唔住 。 我哋嘅技術人員已經盡力搶修，因為技術上嘅問題浪費左大家咁多時間，我哋未來一定會致力改善售賣流程。

有唔少人DM話我哋知，佢哋填好哂資料之後㩒唔到付款，重新刷新頁面又話電郵地址已登記。有見及此，我哋會陸續以電郵通知個別顧客有關支付方法。

我哋都了解到仲有好多人未能夠成功購買口罩，因此團隊決定將於今晚1⃣0⃣時再次進行預售，希望能夠幫助廣大市民成功購得口罩，齊心抗疫。

為大家帶來不便，我地在此衷心致歉並努力改進。」

 【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

>>>>>> PrimeHK 口罩購買連結<<<<<<<

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

Colourmix 有售日本 Unicharm 超立體成人口罩 30 片裝 換購價 $120
今日
Colourmix 有售日本 Unicharm 超立體成人口罩 30 片裝 換購價 $120
網店推優惠! $138 購買港產未來世界口罩50個 比原價再平 $10
今日
網店推優惠! $138 購買港產未來世界口罩50個 比原價再平 $10
【疫市營商】莎莎網站開賣MORDIKA成人口罩 每盒50個售248港元
今日
【疫市營商】莎莎網站開賣MORDIKA成人口罩 每盒50個售248港元
【業界有情】新世界全港設35部「自助口罩提取機」 受惠基層每周可免費取5個
今日
【業界有情】新世界全港設35部「自助口罩提取機」 受惠基層每周可免費取5個
新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 口罩 香港

下一篇文章

【疫市營商】莎莎網站開賣MORDIKA成人口罩 每盒50個售248港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹