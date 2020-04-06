【業界有情】新世界全港設35部「自助口罩提取機」 受惠基層每周可免費取5個

新冠肺炎疫情持續，口罩供應依然緊絀，對基層巿民來說更是一種負擔。新世界發展今日宣布，將與 8 個非牟利機構合作，在全港 18 區設置「自助口罩提取機」，由 4 月底至 7 月初，將向基層免費派發共 1,000 萬個 Made in HK 口罩，預計 4 萬人受惠。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛今日宣布，將在 8 個非牟利機構合作，包括聖雅各福群會、救世軍、香港路德會社會服務處、香港小童群益會、基督教香港信義會社會服務部、香港社區組織協會、鄰舍輔導會及香港基督教女青年會。這些非牟利機構轄下的指定中心，會設置 35 部「自助口罩提取機」，於 4 月底起 10 星期內，以自助形式派發口罩。

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新世界發展推出「口罩提取卡」，基層市民及弱勢社群只需向有關機構預先登記，便可獲發輕觸式「口罩提取卡」。之後他們可透過設置自助口罩提取機，以簡易方式獲得穩定的免費口罩供應，憑卡可每星期領取口罩 5 個。

為免派發的口罩被轉售或炒賣，非牟利機構將為有需要人士實名登記， 每張「口罩提取卡」均印有獨立的二維碼以作識別用途，但不會載有用戶資料， 以保障個人私隱。

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此外，新世界亦會繼續通過其他非牟利機構及社福團體，以傳統渠道向有需要人士派發口罩，預計會捐贈數百萬個口罩。新世界將於 4 月中起，在香港生產醫用口罩，首兩條生產線將進行試產，另外兩條生產線亦將於 5 月投產，全面投產後估計每月可製造逾 700 萬個口罩。

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