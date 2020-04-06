【疫市營商】莎莎網站開賣MORDIKA成人口罩 每盒50個售248港元

莎莎網站今日（4 月 6 日）再有口罩開賣！莎莎在其 Facebook專頁公布，現在莎莎網站開賣 MORDIKA 成人口罩，每盒 50 個的售價為港幣 248 元，限量 1,500 盒，每人限購 1 盒。

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現時莎莎網站開賣的是 MORDIKA 成人口罩，每盒 50 個的售價為港幣 248 元，限量 1,500 盒，每人限購 1 盒。規格方面，產品標榜以不織布材質製作，立體型 3 層結構，其中 BFE、PFE 數據均大於 95%，並且配備超闊耳帶設計，確保佩戴舒適。至於口罩尺寸就是 175mm x 90mm（+-3mm），中國製造，需要購買的朋友切勿錯過！

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