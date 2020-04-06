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【疫市營商】莎莎網站開賣MORDIKA成人口罩 每盒50個售248港元

行內熱話 19:07 2020/04/06

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莎莎網站今日（4 月 6 日）再有口罩開賣！莎莎在其 Facebook專頁公布，現在莎莎網站開賣 MORDIKA 成人口罩，每盒 50 個的售價為港幣 248 元，限量 1,500 盒，每人限購 1 盒。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

現時莎莎網站開賣的是 MORDIKA 成人口罩，每盒 50 個的售價為港幣 248 元，限量 1,500 盒，每人限購 1 盒。規格方面，產品標榜以不織布材質製作，立體型 3 層結構，其中 BFE、PFE 數據均大於 95%，並且配備超闊耳帶設計，確保佩戴舒適。至於口罩尺寸就是 175mm x 90mm（+-3mm），中國製造，需要購買的朋友切勿錯過！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 莎莎 莎莎國際（00178）

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