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網店推優惠! $138 購買港產未來世界口罩50個 比原價再平 $10

行內熱話 18:41 2020/04/06

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。SECOO.net 在 FB 表示，將發售港產未來世界 A BETTER FUTURE WORLD  口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】港產口罩廠 Good Mask 開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個 

網店 SECOO.net 現正推出優惠，讓會員可以優惠價 $138 購買原價 $148 的港產 A BETTER FUTURE WORLD 口罩 50 個裝(口罩詳情按此瀏覽)。優惠至 4月8日下午4點 完結。即時加入成 SECOO.net 會員亦可獲享優惠(記者測試時，即便不登入成會員，也可以購買)。

【規格認證】口罩濾材符合ASTM F2100 Level 1 (BFE≧95%) 的規格，產品將會在發貨前通過檢測或達到更高標準。
【口罩產地】香港本地
【出貨時間】最快4月下旬開始發貨
【口罩售價】建議零售價$148。SECOO會員限定價：$138/盒 (50個) *不設限購

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

口罩購買連結<<<<

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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