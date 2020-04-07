【疫市營商】根本無客谷外賣作用有限 茶餐廳東主：租管方是上策

新冠肺炎席捲全港，食肆娛樂場所飽受其害。有茶餐廳東主指已嘗試各種方法挽救營業額，惜一如預期效果有限，直言疫情全球大流行下根本無客人，政府如想幫助中小企的話，租金補貼或規限業主短時間內不可收租才會有效。

港式茶餐廳「瑞士咖啡室」於 2008 年創立，總監 Terry Leung 指當時適逢金融海嘯需守業數月，今年年初新冠肺炎疫情爆發，咖啡室又再一次需要防守，並已嘗試多項開源節流措施，惟效果有限。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 瑞士咖啡室總監 Terry Leung。

瑞士咖啡室現時共 7 間分店，遍佈港九，惟今年各分店營業額均錄跌幅，工廠區如荔枝角、葵興、新蒲崗等稍跌 1 至 3 成，相對下商業區情況嚴峻，灣仔、中環等營業額劇跌 5 成，Home office （在家工作）措施對食肆造成極大打擊。

為刺激生意，瑞士咖啡室嘗試多項措施，例如推出「抗疫飯」、嚴格餐廳消毒、重整人手調配，又加入多個外賣平台，希望改善收入。Terry 說：「可惜無一個方案有效果。我們一直有做外賣，所以之後加入第三方外賣平台生意亦不會突然變多，尤其現時外賣都開始不流行了，不少市民會乾脆買食材回家自已煮。」

【相關文章】【疫市營商】冷氣保養工程生意急跌4成 加網上宣傳・推抗疫服務望有轉機

開源節流效果有限，沒生意的話做任何推廣措施都是白費工夫。Terry 指現在問題的癥結是收入少甚至失業零收入，要保障營運只能將過往賺到的錢重新投資餐廳。他解釋：「身為商戶老闆的我，所有想到的辦法已做盡，但政府完全無考慮到我們需要甚麼？對我們來說，租金是最重要的成本，所以我們一直向業主商談減租，但這方面我們控制不到，現在我們有部分業主願減 1 至 3 成租，但也有業主保持觀望態度，完全不肯減。」

【相關文章】【疫市營商】裝廣告牌免費宣傳 業主・咖啡小店合力渡時艱

政府一聲令下，所有食肆餐廳限坐一半人，枱之間又要隔 1.5 米，酒吧之類更要勒令停業 14 天。Terry 說：「我們受政府強制規範，但業主完全沒有，每個月該收多少租金還是收多少租金。我們現在是陷入了明顯有問題的迴圈之中，政府說要保障中小企就業，不用我們拉閘，但業主又一直收貴租，那有共渡時艱？拜託政府考慮一些強制措施，例如向中小企發放租金補貼，或者好像外國那樣強制業主短時間內不可收租，否則我們又怎捱下去？」

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】



【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】