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【疫市營商】網店推購物滿300元送口罩

商管策略 13:44 2020/04/06

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口罩供應雖然有所回升，但價格似乎未有太大回落。有網店就推出購物滿港幣 300 元 ，送出 SARAYA 外科口罩一盒，名額共 100 個。

Lakanto Monkfruit Sweetener 在 Facebook專頁表示，由 2020 年 4 月 6 日上午 11 時正起，只需在公司網店購物滿港幣 300 元，需包括「LAKANTO Locabo 天然羅漢果甜味劑（兩茶匙糖）」及「LAKANTO-S 天然羅漢果甜味劑 (130克)」，至少各 1 件，即可免費獲贈 SARAYA 外科口罩 1 盒，名額共 100 個。店舖指，全部口罩送出後，將在專頁及網店網頁宣布活動完結。

【相關文章】新港產口罩廠 MedCare ! 每月可生產 100 萬片口罩 破天荒讓買家入廠參觀並自製口罩

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Lakanto Monkfruit Sweetener 在Facebook專頁上的貼文

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Lakanto Monkfruit Sweetener Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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