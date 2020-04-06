【疫市營商】網店推購物滿300元送口罩

口罩供應雖然有所回升，但價格似乎未有太大回落。有網店就推出購物滿港幣 300 元 ，送出 SARAYA 外科口罩一盒，名額共 100 個。

Lakanto Monkfruit Sweetener 在 Facebook專頁表示，由 2020 年 4 月 6 日上午 11 時正起，只需在公司網店購物滿港幣 300 元，需包括「LAKANTO Locabo 天然羅漢果甜味劑（兩茶匙糖）」及「LAKANTO-S 天然羅漢果甜味劑 (130克)」，至少各 1 件，即可免費獲贈 SARAYA 外科口罩 1 盒，名額共 100 個。店舖指，全部口罩送出後，將在專頁及網店網頁宣布活動完結。

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▲ Lakanto Monkfruit Sweetener 在Facebook專頁上的貼文

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Photo：Lakanto Monkfruit Sweetener Facebook