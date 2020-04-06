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【疫市營商】外賣火紅洗碗工場雪上加霜 營業額跌逾7成頻倒閉邊緣

業界頭條 19:53 2020/04/06

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新冠肺炎席捲全港，食肆餐廳娛樂場所休業甚或關門大吉，轉外賣救不了堂食生意，連帶令洗碗工場陷入困境，營業額跌７成，但又因生意「被動」，無計可施只能等疫情過去飲食業復甦才有生機。

2013 年開辦的 MTS，是全港首批洗碗工場公司，創辦人 John Leung 說：「當年入行時全港只得 3 間洗碗工場，後來行業發展蓬勃，最高峰時全港約有 70 間工場，但直到今時今日約只餘下 20 至 30 間，大部分撐不下去，在近期又有 4、5 個行家結業。自從去年反修例運動起，業務開始轉差，但未算跌得多，新冠肺炎疫情一爆便急轉直下，今年 1 月營業額差不多跌 5 成 ，農曆新年過後跌更多，過往 1 個月 100 萬元營業額，現時最多只有 20 多萬。」

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行業無以為繼，大問題出在源頭身上。洗碗行業客源分成兩大類：第一，跟大集團合作，專門大批量幫他們洗碗；第二，像 MTS 般專幫酒吧、餐廳等中小型食店洗碗，不過新冠肺炎疫情下全港大地震，幫燒烤場洗燒烤叉和餐具、酒吧洗小食、熟食器皿無法做下去，他說：「酒吧平時不會請洗潔工洗碗便交給我們洗，但現時這些場所休業，有些老客戶更慘，疫情下只能結業離場。」

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John 苦笑不少客戶都正勒緊褲頭，既然政府要求堂食減一半枱，反正用不到多少餐具，便乾脆自己洗碗；又有些餐廳轉型主打外賣，用上即棄餐具後自然更令MTS 無碗可洗。他嘆道：「洗碗業利錢不高，可以說是為環保貢獻一下力量，大家都洗碗自然不用即棄餐具，又能改善洗碗工的工作環境。現在很少見到婆婆蹲在後巷洗碗了對吧？但現在反而倒轉。當然他們有他們的難處…… 我們亦有我們的難處。洗碗業經營上要計很多數，如果幫 30 間餐廳收碗，便要有能力提供 30 個工人的工作效率，甚至以 25 個人便做得到…… 但問題是我們現在已養不起太多人了。」

洗碗工場基本上按量收費，回收的餐具用「箱」作單位計算，過往一間茶餐廳可以收 200 至 300 箱，現時只能收數十箱。John 嘆息過往放箱的位置都可以踢足球了。

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過往工場放滿箱，John 表示現時場地已可以踢足球了。

洗碗工場 MTS 仍是 24 小時運作，惟今年 1 月份起再無請夜更，5 架負責物流的貨車縮減一半。John 直言現時每天收回來的碗 8 小時已洗得完，再加上過往半年公司一直虧蝕，未知下個月還能否繼續營運。他說：「最慘是政府對洗碗業完全無資助，食肆大牌還能有 20 萬，但我們甚麼都沒有。我們都聯絡過區議員和立法會議員，他們都認為行業太細，好難得到政府支持…… 希望政府未來能幫幫業界吧，食肆生意欠佳，我們也是首當其衝受影響。」

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撰文 : 陳文政

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