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 Colourmix 有售日本 Unicharm 超立體成人口罩 30 片裝 換購價 $120

行內熱話 14:46 2020/04/06

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 Colourmix 終於有新日本口罩返!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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 Colormix 有很久沒有新口罩返，今次有網民在 FB 群組報料，指在東涌的  Colourmix 分店，發現可以用 $120 換購日本 Unicharm 超立體成人口罩 30 片裝，條件是要在店內購滿 $380。如購滿 $760，可買 2 盒口罩。

但由於每間 Colourmix 提供的換購品有別，例如記者曾到訪的大圍店仍是換 KF94 口罩，所以大家如要購買，可能要向店方查詢清楚存貨，以免白行。

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colourmix 換購日本口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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