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【疫市營商】《動物森友會》在Switch 3日售出近200萬套！快餐店借勢善用推廣

商管策略 13:12 2020/04/06

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出，連帶電子遊戲機及其遊戲的銷情因而上升。當中在 3 月中旬發售的《動物森友會》，短短 3 日的銷量便就達到 188 萬套，超越了《寶可夢劍／盾》系列的 132 萬件銷量，讓《動物森友會》創下 Switch 平台首周最暢銷的紀錄；有快餐店更在《動物森友會》展開推廣促銷活動。

疫情下遊戲主機銷量大增

據日本《Fami通》數據顯示，《動物森友會》熱賣同時帶動任天堂 Switch 及 Switch Lite 的銷量。在遊戲發布當日，兩款主機在日本的一周銷量達 392,576 部，遠遠超過 2 月以來的銷售數字。

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《動物森友會》是無人島模擬遊戲，玩家加入 Nook 公司的無人島移居計劃，在一個甚麼都沒有的島上開始生活，玩家能夠添置家具、捕捉昆蟲、興建博物館等，也可以與島上的動物居民互動。對於玩家來說，遊戲中可以有極高的自由度，正如遊戲中宣傳的標語：「 因為甚麼都沒有，所以甚麼都做得到。」有公司職員甚至用《動物森友會》開會，比用剛爆私隱問題的 Zoom 更「有趣」兼毋須見樣。

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Wendy's在遊戲中不忘將角色變成品牌的招牌人物

快餐店藉遊戲進行宣傳

至於擅長品牌推廣的美國連鎖快餐店 Wendy's ，亦藉著「動森熱潮」在遊戲中進行宣傳。品牌在遊戲開賣首天就在遊戲直播平台 Twitch 上直播，還不忘將角色創作成 Wendy's 漢堡女孩的招牌髮色、將島民的名字改為「辣雞塊」；直播中更不斷提醒觀眾免運費的消息，並在社交平台 Twitter 上宣傳，貼子獲得 2.1 萬個愛心及 3,300 個轉推。

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公司在遊戲中進行宣傳

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Photo：Nintendo HK、Wendy's Twitter

撰文 : 廖淑瑩

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