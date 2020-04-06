【疫市營商】卓悅快閃售三層外科醫用口罩 指定 3 間港島分店有售

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【疫市營商】LOG-ON 突發開賣三層香港品牌外科口罩 指定分店有售
卓悅（Bonjour Cosmetics）在官方 Facebook專頁公布，今日（4 月 6 日）將會快閃出售 DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩，口罩具備歐洲標準認證 CE:EN14683:2019 和 BFE >=98%，有獨立包裝或非獨立包裝可選，1 盒 10 個口罩，每盒售港幣 40 元。現貨出售，數量有限，售完即止。
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口罩詳情及指定出售分店：
DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 10 個
【港幣40元/盒，每人每日限買 5 盒】
指定開售 3 間港島區分店：
以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。
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撰文 : 徐慧兒