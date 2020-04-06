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【疫市營商】卓悅快閃售三層外科醫用口罩 指定 3 間港島分店有售

行內熱話 13:06 2020/04/06

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卓悅（Bonjour Cosmetics）在官方 Facebook專頁公布，今日（4 月 6 日）將會快閃出售 DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩，口罩具備歐洲標準認證 CE:EN14683:2019 和 BFE >=98%，有獨立包裝或非獨立包裝可選，1 盒 10 個口罩，每盒售港幣 40 元。現貨出售，數量有限，售完即止。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

口罩詳情及指定出售分店：

DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 10 個
【港幣40元/盒，每人每日限買 5 盒】

指定開售 3 間港島區分店：

  • 銅鑼灣渣甸坊 5 號及 7 號地下
  • 銅鑼灣駱克道 535 號地下
  • 北角渣華道 133 號北角匯三期 G3 號舖

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 卓悅 卓悅控股（00653）

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【疫市營商】LOG-ON 突發開賣三層香港品牌外科口罩 指定分店有售
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