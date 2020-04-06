【疫市營商】LOG-ON 突發開賣三層香港品牌外科口罩 指定分店有售

LOG-ON 今日（4 月 6 日）於其 Facebook專頁宣布，突發開售 ArteMed 三層外科口罩，一盒 10 個裝，售港幣 68 元。口罩是由香港品牌 ArteMed 出品，具備 99% BFE、PFE 及 VFE 驗證，購買人士毋須排隊取籌，每人限購 1 盒，數量有限，不設預留，售完即止。

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口罩詳情：

ArteMed 三層外科口罩 10 片裝

每盒港幣 68 元，每人限買 1 盒

發售分店：

大埔超級城店 (大埔超級城B區二樓273-275號舖)

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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