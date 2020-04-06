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【疫市營商】解決消毒用品缺貨！美國初創酒廠用二氧化碳製搓手液

商管策略 16:46 2020/04/06

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新冠肺炎在全球蔓延，不少國家的醫療物資短缺。在美國有原本生產伏特加的初創企業（Startup），眼見國家物資短缺，決定將公司的生產線轉移至醫療物資方面，用二氧化碳生產酒精搓洗手液。

初創利用二氧化碳製成搓洗手

Air Co. 是生產負碳產品的初創企業，他們在去年推出全世界首樽負碳（carbon-negative）伏特加，主張不使用製作酒精的酵母，改用二氧化碳製造產品。公司為了應對這次新冠肺炎疫情而引發的物資短缺危機，Air Co. 用相同方式將二氧化碳製成搓手液。員工在先在附近工廠收集多餘的二氧化碳，經過一番程序後，將二氧化碳及水製成酒精，最後再用太陽能發電的設備提煉最終所需物質。Air Co. 目前與地方政府合作，提供公司生產的搓洗手給不同組織。

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烈酒生產公司「Old Fourth Distillery」轉為生產搓手液

老牌酒廠齊改產

除了初創企業，美國不少老牌烈酒製造廠亦投入生產油精搓手液。例如，美國東南部的烈酒生產公司「Old Fourth Distillery」發現當地的搓手液嚴重缺貨，就轉為生產搓手液，並免費提供予當地居民。烈酒生產商除了轉為生產酒精搓手液外，亦不忘教育市民使用酒精搓手液時要注意的地方。伏特加酒廠「Tito’s Handmade Vodka」留意到網上有人用烈酒自製搓手液後，就提醒市民伏特加酒精含量只有 40%，而搓手液需要至少 60% 的酒精才具消毒作用。

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Photo：Air Co. 、Old Fourth Distillery

撰文 : 廖淑瑩

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