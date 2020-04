【疫市營商】解決消毒用品缺貨！美國初創酒廠用二氧化碳製搓手液

新冠肺炎在全球蔓延,不少國家的醫療物資短缺。在美國有原本生產伏特加的初創企業(Startup),眼見國家物資短缺,決定將公司的生產線轉移至醫療物資方面,用二氧化碳生產酒精搓洗手液。

初創利用二氧化碳製成搓洗手

Air Co. 是生產負碳產品的初創企業,他們在去年推出全世界首樽負碳(carbon-negative)伏特加,主張不使用製作酒精的酵母,改用二氧化碳製造產品。公司為了應對這次新冠肺炎疫情而引發的物資短缺危機,Air Co. 用相同方式將二氧化碳製成搓手液。員工在先在附近工廠收集多餘的二氧化碳,經過一番程序後,將二氧化碳及水製成酒精,最後再用太陽能發電的設備提煉最終所需物質。Air Co. 目前與地方政府合作,提供公司生產的搓洗手給不同組織。

【相關文章】疫情下生意大跌 小店轉型「疫情關懷商店」自救

【相關文章】2分鐘賣出1個 「廁紙之亂」助智能馬桶製造商日賺10萬美元

▲ 烈酒生產公司「Old Fourth Distillery」轉為生產搓手液

老牌酒廠齊改產

除了初創企業,美國不少老牌烈酒製造廠亦投入生產油精搓手液。例如,美國東南部的烈酒生產公司「Old Fourth Distillery」發現當地的搓手液嚴重缺貨,就轉為生產搓手液,並免費提供予當地居民。烈酒生產商除了轉為生產酒精搓手液外,亦不忘教育市民使用酒精搓手液時要注意的地方。伏特加酒廠「Tito’s Handmade Vodka」留意到網上有人用烈酒自製搓手液後,就提醒市民伏特加酒精含量只有 40%,而搓手液需要至少 60% 的酒精才具消毒作用。

【相關文章】奢侈品牌抗疫措施升級 Dior繼生產洗手液後轉造口罩

「疫市」求生,打工仔、老闆自保術+口罩採購指南:《中小企抗疫指南》電子書免費睇!

一文看清:12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

Photo:Air Co. 、Old Fourth Distillery