港店友和推自家口罩! 3E 99% 防護售 $180/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。數碼產品零售商友和表示，今日將開賣自家牌子的口罩。

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近來不少港牌口罩推出，數碼產品零售商友和亦推出了「友和」牌口罩，並在 4 月 6 日和 7 日兩日發售。

▲ 友和牌 3E 99% 口罩

店方表示，友和一次性三層防護口罩 (50片)採用高性能三層結構，PFE, VFE, BFE 99%，將病毒飛沫徹底隔絶; 没有空隙的高貼服度，將病毒飛沫、花粉、PM2.5等等的微粒子徹底隔絶!店方又表示，口罩產地為「日本口罩製造商在中國廠房代工生產」。

友和口罩售 $180/50個，店方建議選擇門市自取，因選用送貨服務，將額外被收取 $40 運費。

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▲ 友和牌 3E 99% 口罩售 $180/50個

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發售詳情

4 月 6 日 10am : VIP 預售 (於友和曾購買 $400 的會員)



4 月 6 日 10am : 一般客戶預售



▲ VIP 會員可率先在 4 月6 日購買，一般買家則可在4 月7 日購買

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▲ 友和牌 口罩售 $180/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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