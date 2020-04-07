【港產口罩】HK-M mask 今日分兩個時段開賣! 3E 99% 防護口罩售 $150盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。近日又有新港產口罩廠宣布開賣口罩。香港口罩科技有限公司 HK-M 在 FB 公布口罩開賣詳情。繼 4 月 6 日開賣口罩順利後，4 月 7 日推出大貨售賣!

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香港口罩科技有限公司 HK-M 的口罩廠房設於葵涌，而且可製作 500 萬片口罩的原料經已到達，預 計 4 月中旬可以開始供貨。廠方表示，口罩規格如下:

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▲ 新港產口罩 HK-M mask 的口罩防護規格高

HK-M 口罩規格

-三層結構防護

-三項99%‼️（過濾細菌、微粒、病毒99%）

-防水,防花粉,防塵

-合適剪裁、呼吸容易

-適合敏感肌膚

-獨立包裝、方便衛生

-不含有玻璃纖維

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▲ HK-M mask 首批以 $150開賣

預售方法

廠方表示，為了更方便更公平，預售將會捉供兩個方式

1:網站預售 https://hkmaskhitech.shoplineapp.com

2:門市預售 地址為佐敦道24A-26號地下B鋪

預售時間

將於4月7日下午和晚上 2 個時間段進行預售

網上為:14:00~16:00及19:00-21:00

門市為:14:00~16:00及19:00~20:00

出貨日期

首批為 4 月中旬之前寄出

另一批為 5 月中旬之前寄出

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▲ 新港產口罩 HK-M mask 採獨立包裝設計

口罩定價和發貨

首輪優惠價為 $150/1盒50個裝 (獨立包裝)。每人會限購 2 盒。

其他需知

- 運送方式可使用順便智能櫃或門市自取

- 購買將按照先到先得形式進行

- 登記一經確認，將不能更改任何登記資料

- 每個電郵將包含一組獨立號碼，請保留該電郵直至完成整個購買流程

- 個別情況下電郵可能會被錯誤送往「垃圾郵件」區，如無法接收確認電郵請先檢查「垃圾郵件」資料夾



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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