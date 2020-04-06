新港產口罩廠 MedCare ! 每月可生產 100 萬片口罩 破天荒讓買家入廠參觀並自製口罩

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。近日又有新港產口罩廠宣布成立。本地公司 MedCare 在 FB 公布開設口罩生產綫，目的是供應符合相關認證標準及達到醫療級別的口罩，並承諾以優惠價發售。

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MedCare 表示，將於葵涌設立約 6,000 呎的廠房，廠房及無塵工作間等設施會在 4 月底落成。口罩生產線可生產符合國際 BS EN ISO 14644-1 標準的口罩，第一條口罩生產綫於 5 月初開始試產，現階段每月預計可生產 100 萬片口罩。廠方將為口罩申請 BFE 、PFE、 ASTM 等認證， 確保口罩符合相關認證標準。

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雖然廠方未公開口罩售價資料，但表示承諾以優惠價發售, 與香港人一同齊心抗疫! 另廠方堅持獲取國際認証後才發售口罩，令買家用得更放心。

▲ MedCare 新設計的口罩盒

此外，廠方將會破天荒邀請成功預先登記購買口罩的市民，實地到口罩廠, 親身體驗製造口罩嘅每一個步驟, 製造一盒屬於自己的口罩! 首階段名額為 20 個，每個名額只限一人進入無塵生產線體驗生產過程。

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▲ MedCare 已購入口罩原料

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廠方網址 : http://www.medcaregroup.net

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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