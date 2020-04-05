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【唔用大陸料!】Yellow Factory 口罩料來自阿聯酋! 加量裝 60 個一盒只售 $150

業界頭條 19:41 2020/04/05

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。新港產口罩廠 Yellow Factory 終於公開更多口罩細節。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

廠方在 FB 表示，Yellow Factory 4 月6 日星期一開始接受認購登記，並公開口罩售價資料。Yellow Factory 一盒有 60 個，比一般 50 個口罩多 10 個，但售價仍是 $150。

此外，廠方採用的關鍵口罩用料熔噴布，全部來自生產石油出名的阿聯酋（Made in U.A.E）。口罩物料又符合歐盟認證標準，出來的成品已具歐盟 EN14683 標準。廠方表示現已拿去做檢測，但由於檢測需時，檢測結果及詳情稍後公佈。最後口罩全部在香港的無塵車間製造，令市民用得更放心。

廠方暫未發布訂購網址，會稍後在官方 FB 公布。

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Yellow Factory 口罩料來自阿聯酋

Yellow Factory 已購買大批口罩料

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Yellow Factory 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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