【唔用大陸料!】Yellow Factory 口罩料來自阿聯酋! 加量裝 60 個一盒只售 $150

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。新港產口罩廠 Yellow Factory 終於公開更多口罩細節。

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廠方在 FB 表示，Yellow Factory 4 月6 日星期一開始接受認購登記，並公開口罩售價資料。Yellow Factory 一盒有 60 個，比一般 50 個口罩多 10 個，但售價仍是 $150。

此外，廠方採用的關鍵口罩用料熔噴布，全部來自生產石油出名的阿聯酋（Made in U.A.E）。口罩物料又符合歐盟認證標準，出來的成品已具歐盟 EN14683 標準。廠方表示現已拿去做檢測，但由於檢測需時，檢測結果及詳情稍後公佈。最後口罩全部在香港的無塵車間製造，令市民用得更放心。

廠方暫未發布訂購網址，會稍後在官方 FB 公布。

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▲ Yellow Factory 口罩料來自阿聯酋

▲ Yellow Factory 已購買大批口罩料

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▲ Yellow Factory 口罩

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