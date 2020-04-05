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日本城快閃賣新款日本口罩套裝 連消毒濕紙巾和搓手液售$79.9

行內熱話 17:14 2020/04/05

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。日本城今日又快閃開賣新日本口罩套裝。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在 FB 群組報料，指有新款日本口罩套裝發售。發售套裝售價為$79.9，包括:

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

1.Krasimo 成人口罩8 個裝(BFE >99%)
2.MITU 濕紙巾90片裝
3.NAXOS 酒精搓手液 80ml

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

有網民立即回應指，這套是否之前的 $79.9 口罩套裝(按此瀏覽詳情)。但細心可見，今次這套附有的口罩是支援BFE >99%，有一定的防護能力。

網民分享的日本城新日本口罩套裝

不過這套新口罩套裝在官方 Facebook 亦沒有宣傳的，可見不是每間日本城分店皆有發售，大家行開日本城就去睇睇有沒有現貨發售啦!

【相關內容】港產口罩廠 Good Mask 開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個 

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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