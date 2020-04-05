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【記者直擊】今日萬寧又有口罩賣!? 韓日港口罩大集合 指定店有售

行內熱話 14:13 2020/04/05

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 早前屈臣氏在多間分店皆有日本口罩快閃賣 (按此瀏覽)，昨日到萬寧，今日終於萬寧又有返口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

記者今午再去太古城萬寧分店 ，發現仍有大量各款韓國  KF94 發售，港產 NASK 口罩則售罄。記者又向店員查開，店員透露原來昨日該店曾售賣日本超立體口罩，但來貨極少。另外，今日亦有人在 FB 群組表示，成功在沙田萬寧購入日本立體口罩。

另外亦有網民在 FB 群組指，港產 NASK 口罩在部分分店亦有返貨，今日還有小童版。售價方面， 韓國  KF94 售 $23.9 一個﹔ NASK 口罩售 $18 一個;NASK 口罩小童版售 $90/5個﹔日本超立體口罩則售 $23.9。

由於不是每間萬寧店也有返貨，店員向記者指又指應該是較大的分店才有返各種口罩賣。所以建議大家先打電話去分店問有否到貨，免得白行。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

記者今日發配現太古店只有 KF94 賣 。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

 

網民在 FB 上報料有小童版發售。

【相關內容】港產口罩廠 Good Mask 開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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