【香港口罩廠】ECHO Mask一口口罩將以 $100盒/50個發售口罩! 登記成會員購買快人一步!

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠亦愈來愈多，今次介紹的 ECHO Mask 一口口罩正是新進的香港口罩廠。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【ECHO MASK，一口口罩】 是由香港市民 SHIRLEY YIP 同 ADAM YIP 兩姐弟同親友一同創辦嘅本地口罩品牌。廠方指自己不是大集團，亦沒有特別背景。廠方原本是一間進出口貿易有限公司，主要經營歐洲進口貨，是小型家族經營企業。

▲ ECHO Mask一口口罩將以 $100盒/50個發售口罩

口罩廠房方面，是以十萬級無塵車間為標準而設置，生產基地係新界元朗區，每日最多可以生產 15 萬個一次性醫用口罩。現階段籌劃係主要生產成人一次性醫用口罩，未來將會籌備生產「一星期 七色」的星期口罩及兒童口罩。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

廠方表示，現時主要推出「醫用護理口罩99過濾成人口罩」，而且口罩即將開始發售(最新消息會在官方 FB 公布)，一盒 50 個的口罩售價為 $100。口罩規格是 BFE 細菌過濾效果 ≥ 99% 和 PFE 微粒子過濾效果 ≥ 99%。如果想第一時間買到廠方口罩? 廠方在 FB 指現在提前註冊仍會員，可避免開賣才註冊出現的「塞車」情況。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個

▲ ECHO Mask一口口罩將以 $100盒/50個發售口罩

註冊網址按此進入<<<<<

【相關內容】港產口罩廠 Good Mask 開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l