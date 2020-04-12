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【香港口罩廠】ECHO Mask一口口罩將以 $100盒/50個發售口罩 FAQ ! 登記成會員購買快人一步!

業界頭條 20:00 2020/04/12

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠亦愈來愈多，今次介紹的 ECHO Mask 一口口罩正是新進的香港口罩廠。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【ECHO MASK，一口口罩】 是由香港市民 SHIRLEY YIP 同 ADAM YIP 兩姐弟同親友一同創辦嘅本地口罩品牌。廠方指自己不是大集團，亦沒有特別背景。廠方原本是一間進出口貿易有限公司，主要經營歐洲進口貨，是小型家族經營企業。

ECHO Mask一口口罩將以 $100盒/50個發售口罩

口罩廠房方面，是以十萬級無塵車間為標準而設置，生產基地係新界元朗區，每日最多可以生產 15 萬個一次性醫用口罩。現階段籌劃係主要生產成人一次性醫用口罩，未來將會籌備生產「一星期 七色」的星期口罩及兒童口罩。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

廠方表示，現時主要推出「醫用護理口罩99過濾成人口罩」，而且口罩即將開始發售(最新消息會在官方 FB 公布)，一盒 50 個的口罩售價為 $100。口罩規格是 BFE 細菌過濾效果 ≥ 99% 和 PFE 微粒子過濾效果 ≥ 99%。如果想第一時間買到廠方口罩? 廠方在 FB 指現在提前註冊仍會員，可避免開賣才註冊出現的「塞車」情況。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

ECHO Mask一口口罩將以 $100盒/50個發售口罩

廠方又提供 Q&A，方便買家攻了解廠方和選購:

(1)請問【ECHOMASK一口口罩】係乜背景？
【ECHOMASK一口口罩】係由本港市民Shirley Yip 同Adam Yip兩姐弟創立的香港本地牌子。我哋原本係一間進出口貿易有限公司，主要經營歐洲進口貨物。

PS:最近發現有同行係我哋page同他人page商業攻擊我哋，對我哋做出無謂質疑，其實在港創立口罩品牌開設口罩廠前，我哋深知同行如敵國，家人親友都話萬事開頭難，而家只是開始，做好自己就得，一切問題會不攻而破。
但亦都見到好多會員對我哋十分支持同鼓勵，多謝你哋！
相信時間會證明一切。

我哋個人背景，本港市民，祖宗來自潮汕，潮汕背景，親友亦在港經營生意幾十年。至於冇日日張揚宣傳我哋背景，因為其一我哋認為口罩先係主角，
其二我哋認為自己唔係大人物，重要嘅係盡快做出口罩，等市民盡快買到品質優良，價錢合理的口罩。

我哋會繼續努力！一起加油對抗香港疫情！

對於我哋背景，大家亦可以係官網留意翻：https://www.echomask.store/pages/我們的背景

(2）Q:你哋口罩係邊度生產？
A:我哋係香港本地生產，我哋嘅工廠地址係新界元朗區。

(3）Q:你哋口罩規格係乜？
A:我哋口罩現在階段籌備生產一次性醫用成人口罩，規格17.5×9.5cm。
原材料熔噴布規格已超過國標醫用級別Y0469-2011執行標準。
口罩成品目標等級係以美國ASTM level1和歐盟EN14683為標準，
我哋日後有意向生產兒童口罩。

(4）Q:你哋口罩生產乜顏色？
A:我哋第一批貨生產藍色同白色。日後會生產星期七色口罩.(七色口罩詳情日後會公佈）

(5）Q:點樣可以成為你哋會員？需要交會員費麼？
A:現階段，我哋免費開通會籍，您只需要登入我哋官網，用EMAIL登記即可以成為我哋會員。
登記會員方法：
1，登入 https://www.echomask.store/users/sign_in
2，按左手邊註冊會員
3,寫入你的用戶名，你的正確郵箱，設定你自己的密碼
4，完成(溫馨提示：請mark低您的密碼以防忘記）

(6）Q:我唔記得咗password,甘點算？
A:請選擇“登入會員“,最下角有“忘記密碼“字眼，按照指導填寫即更新您的新密碼。

(7）Q:你哋幾時開始預售？
A:現階段，我哋只開通俾大家註冊會員，以防預售前過多人同時間註冊會“塞車“。
預售時間待公佈，為保守起見，我哋會正式投產後先開始預售，預計四月中下旬。
請大家follow我哋，留意我哋FB或官網,詳情會係FB為大家公佈。
我哋官網：https://www.echomask.store

(8）Q:我哋點先知道你哋開始預售？
A:我哋會提前一個星期係FB同官網公佈的。等有需要嘅朋友提前知道。

(9）Q:請問如果我成功購買，我點樣可以拿到你哋的口罩？
A:我哋會通過順豐郵寄，郵費到付的方式，將口罩送到您手上。

(10）Q:我係老人家唔係好識得上網購物？可以ATM過數，地鐵面交，或者可否去實體店購買？
A:我哋暫時只有網站購買的計劃。好抱歉暫時第一批貨未能照顧到有需要的老人家。我哋有呢個打算，希望日後可以供老人家亦都買到口罩。我哋會研究方案，日後為唔識上網人士亦提供捷徑買到我哋的口罩。

(11）Q:請問可以郵寄外國？
A:基於當下香港十分缺口罩，我哋首批貨暫時只供香港，港人優先，暫時未有郵寄國外的服務。日後或者會提供，多謝。

(12）Q:我哋係組織機構，需要為組織或公司大量購買，請問你哋可以批發？
A:你好，現階段，因為貨量問題，未能提供批發服務。不過您可以發郵箱我哋，留低您的聯繫方式，公司名稱，所需數量，您所需口罩的時間，同您批發口罩的用途。

 註冊網址按此進入<<<<<

【相關內容】港產口罩廠 Good Mask 開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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