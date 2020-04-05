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不稀罕政府資助! 中科工程推新口罩品牌 Lockill 諾翹! 4月底在香港量產

業界頭條 03:11 2020/04/05

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新冠肺炎來襲下，市面上高質防疫用品難求。中科工程早在 2 月已宣布自建口罩廠，更指不稀罕政府資助(詳情按此瀏覽)，最近廠方終於在 FB 上透露旗下最新 Lockill 諾翹口罩的生產消息。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

中科工程表示，為讓大家更了解該公司的口罩進度，所以決定公開部分資料。詳情原文如下:

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

「1. 中科生產既三層口罩已經正式命名為「Lockill 諾翹」，包括檢驗方面亦已統一使用諾翹這個已完成商標註冊的名字，希望有效分別出Sanus在土耳其的業務。

2. 材料方面，包裝盒外內加上「Papel斥菌塗層」，作用就同「跣水塗層」一樣，令細菌不能停留在包裝盒表面，增加存放的安全度。

3. 設計方面，包裝盒正面用上獅子山的剪影，體現香港人此時此刻更加需要團結互助、靈活、拼搏和永不言敗的精神，呼應品牌宗旨「承諾香港，翹首世界」。

4. 大家可以發現盒上已準備好Hypoallergenic (低致敏) 及Sterile (無菌) 兩個產品特性。我們不認同政府和HKPC要求ISO14464-1 Class 8的無塵室要求，因為在大家身處的大氣空間其實已經是Class 9的水平，而口罩不是醫藥或精密電子產品，無塵空間概念根本不適用。而另一個ISO13485要求是設計生產和售後服務醫療機械的質量管理系統，更遠遠與生產口罩無關，所以我們決定跑無菌生產和低致敏這條更適用的路。

5. 消毒方面，我們使用臭氧殺菌。首批試用內產發現耳繩的超聲波熔焊位置出現脆化現象，其他口罩表現和耳繩彈性沒有影響。現正著手改善該焊位表現。

我地預期諾翹三層口罩將會於 4 月 20 日左右在香港量產。在香港現時低迷的經濟狀況下，我們正在設計一個定向小店進行集體互助的銷售模式，詳情容後公布。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

從廠方公希可見，Lockill 諾翹口罩相信在 4 月底才有機會銷售，而且生產地已轉為香港。港產口罩相信可讓市民用得更安心。

【相關內容】港產口罩廠 Good Mask 開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個 

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撰文 : 張文啟

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