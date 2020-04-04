參考香港抗疫經驗! 世衛彈出彈入指戴口罩又「似乎有用」！

新冠肺炎疫情全球大爆發，世界衛生組織（WHO）曾多次堅稱「無病不用戴口罩」，又指「戴錯會有反效果」。但到今日（4 月 3 日）卻突然改口，說參考香港經驗戴口罩「似乎有用」！

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世衛專家小組主席、英國傳染病專家 David Heymann 日前在英國智庫簡報會上表示，戴口罩是否對抗疫有用存在爭議。因為香港有證據顯示，戴口罩可能有助防止個體受病毒感染。所以，世衛工作組會就口罩的防疫功效展開磋商討論，全世界專家會研究是否有充分證據證明戴口罩有作用，以及世衛是否需要改變配戴口罩建議。

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事實上，香港是全球首批疫情爆發地區之一，但確診數字卻遠於其後爆發的疫區。現時世衛已收到來自香港，有關口罩使用的資料。據指不少分析都相信，這跟香港在爆發初期就全民戴口罩有關。

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