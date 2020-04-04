美國醫院竟禁護士戴口罩？護士寧辭職保護家人

新型冠狀疫情在歐美大爆發，美國更成為全球最多確診個案的國家，累計超過 24.5 萬人確診。然而近日有護士匿名受訪，指醫院竟禁止護士在醫院走廊範圍戴口罩，以免引起恐慌。

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美媒引述當地護士指出，芝加哥有醫院要求護士不得在醫院走廊範圍戴口罩，更強調這是「一貫規矩」。有護士希望能夠在運送病人，或在病房中走動時戴口罩，但不被允許。更甚者，有照顧新冠病毒確診者的護士自備防護力較強的 N95 口罩，但竟然都被主管禁止使用。

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受訪的護士只願匿名受訪，只因有醫生違規受訪反映醫護口罩不足情況後被醫院解僱。但有一名護士就勇敢在個人 Instagram 分享苦況。她表示護士在通道報告時沒有戴口罩，而醫院亦強迫她們重用口罩，即便這些口罩曾被佩戴用於照顧新冠肺炎確診者。但她表明已經打算辭職，因為她家中有長期病患，若受感染死亡率極高，所以希望辭職保護自己及家人。

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因為醫院不允許護士戴口罩、或強迫重用口罩，有醫護因此辭職，有醫護則因此而中招。連鎖反應導致前線醫護人手更緊張，到頭來受害的還是病人啊。

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