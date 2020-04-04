Pasion 港產口罩廠 保證口罩售約＄100 一盒不被抬價

新冠肺炎來襲下，市面上高質防疫用品難求，尤其口罩更到現時都未見貨源充足的情況，市民想買就只可「挨貴產品」。因此為緩解防疫用品短缺現象，近來不少本地企業或品牌加入生產口罩、酒精搓手液等防疫用品行列，其中一間為明輝國際控股有限公司，推出 Pasion 品牌的防疫產品。這次記者邀得公司副總裁及執行董事 Tommy Ching 及市場部總監 Tracy So 受訪，兩位都坦言 Pasion 防疫產品是為香港製作的。

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為香港人推出防疫用品

明輝國際控股有限公司本為一間以旅遊用品為核心的本地企業，主要推出酒店用品、航空用品、身體護理用品等產品，Tommy 坦言，新冠肺炎疫情沒錯對他們以旅遊業為主導的公司而言，構成很大業務衝擊，但與此同時，這也是一個機會讓他們改為生產 Pasion 口罩、酒精搓手液等防疫用品，跟香港人同心抗疫。Tommy 解釋：「最初有轉為製作防疫產品的想法，是公司一直以來都有幫其他品牌代工製作搓手液，但數量就比較少的。直到 1 月底、2 月初的農曆新年期間，見到香港對口罩、酒精搓手液等防疫用品需求比較大，不論普通市民，又或者其他準備復工的企業也好，對有關產品的需求殷切，所以就想，既然公司已有生產線，那麼可以為香港製作這些產品，盡能力負社會責任，幫到更多香港人渡過逆境。」

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口罩生產最具挑戰性？

事實上近來不少本地企業或品牌加入生產防疫用品行列，但可能大家看新聞時都知道生產過程並非想像中容易，例如原材料、產品研發等方面都遇上不同難題，即使是自設生產線的 Pasion 都不例外。Tracy 認為，對於公司而言，口罩生產可謂是最具挑戰性的。Tracy 提到：「現時 Pasion 防疫產品，包括三層不織布口罩、酒精搓手液、全方位潔淨殺菌消毒噴霧、殺菌消毒手部噴霧及酒精消毒濕巾等。但在整個產品研發過程中，口罩生產方面對我們而言就比較有挑戰性的。因為無論是原料甚至規格，對於我們都是比較新，機械研發是非常大的挑戰，因此我們都鑽研了很久，也為產品做了相容性、穩定性測試，以及取得 SGS 認證，確保產品符合有關防疫標準，才有信心將產品推出市面。」

在於公司而言，口罩研發是一大問題，同樣地，物色原材料也非易事。Tommy 提到：「相信物色原材料是每一個口罩生產商都面對的問題，原材料有很大部分都是源自國內，惜國內本身的原材料也是相當緊絀的。」有見及此，Pasion 口罩原材料也非只求國內途徑，來自台灣及土耳其的出品都會物色，而暫時 Pasion 的原材料數量，都足夠生產可滿足市民需要的口罩數量的。

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不想靠口罩賺錢

對於一系列 Pasion 防疫產品而言，大家最關心的，且怕是口罩的推出時間及售價。Tommy：「首批口罩將會在連鎖百貨公司上架（編按：沙田、大埔有分店的，請自行參詳），每盒售價約為 HK$100 左右，當中不會遲於 4 月第 2 個星期推出。」

他理解現時口罩售價偏高，是因為原材料成本上漲、市場需求高，因此需要 HK$150 至 HK$200 才買到 1 盒口罩，也是常見現象，不過他直言自己不想靠口罩賺錢，原因是：「我們想真正幫到人之外，也因為我們上市公司的定位，因此應該負上社會責任。例如我們的酒店客戶，當中的員工都很需要口罩來上班，所以當有關客戶問及會否生產口罩時，我們自覺有能力可以做到，因此決定試試自行生產。」

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保證零售商不抬價

雖然 Tommy 明言每盒 Pasion 口罩售價約為每盒 HK$100 左右，但可能不少市民會擔心口罩售賣前會被零售商抬價，因此最終都是「挨貴產品」收場。有見及此，Tommy 向大家保證，Pasion 口罩是不會被零售商抬價。「我們已跟批發商及零售商溝通，提出這次推出的口罩是以穩定價格，滿足市民需要為前提，因此可以跟大家保證不存在抬高價格的情況。」此外，Tommy 預告在接下來的 1 至 2 星期內舉行派贈 Pasion 防疫用品活動，送給基層及弱勢社群，暫時預定捐贈的口罩數量為 10,000 個。

防疫用品產品線有延續空間

Tommy 直言，這次肺炎疫情對全世界的人而言是百年一遇，這一輩子不會再有一次這樣的機會。他最初只是想着 Pasion 防疫用品可能在疫情完結後就會需求減少，然後公司業務發展將重投酒店、航空公司範疇，但他現在則認為，這條產品線是有延續空間的。「坦白講我自己估計疫情不會這麼快完結，因為現在歐美地區爆發得很嚴重，香港第二波確診數字都高，所以我覺得這類型產品需求都比較大。至於你說疫情控制後，我們的產品繼不繼續在市面上流通，我可以答你是會的，甚至我會將這個需求轉移至酒店業務。畢竟這次疫情下，每一個人衛生意識都大大加強，將來人們去住酒店時，最介懷的可能是酒店清潔是否乾淨、消毒是否足夠，所以現時開始已有酒店客戶問我們能否製造或售賣小型消毒產品，放在每個房間提供予住客使用，代表 Pasion 這個品牌一定會延續下去的。」

身體健康至關重要

在現時疫情非常時期， Tommy 也有一些說話想跟香港人分享，當中「身體健康」是至關重要的。Tommy：「最緊要當然是身體健康。大家記緊勤洗手，無論手部、衣服也好都應多加消毒，團結、加油對抗疫情。」此外，他也奉勸大家自律，減少社交聚會、接觸，希望過了疫情以後，香港經濟、民生會重拾昔日光采。

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