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【記者直擊】今日終於到萬寧返大貨!? 韓國 KF94、港產 NASK 高防口罩指定店有售

行內熱話 13:12 2020/04/04

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。早 2 日屈臣氏在多間分店皆有日本口罩快閃賣 (按此瀏覽)，今日終於到萬寧返口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

不過今次萬寧是返多款韓國  KF94 和港產 NASK 口罩。記者今午在太古城分店 ，發現正在發售韓國  KF94 和港產 NASK 口罩。據了解，不是每間萬寧皆有返這批口罩，主要是較大的分店才有返貨。

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售價方式，韓國  KF94 一個售 $23.9 (有4 - 5 個款式)， NASK 口罩售 $18 一個。這 2 款都是屬於高防口罩，所以售價較高。另同時還有一款寫明是防塵的口罩，售 $109。每人最多可買 10 個口罩。記者發現不是太多人選購口罩，記者離開時仍有大量貨未售賣，大家有興趣可以去萬寧睇睇。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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