新香港口罩廠 Yellow factory 一盒有 60 個口罩 4 月 6 日開始口罩預售登記

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一，為滿足市民需要，因此香港的口罩廠愈來愈多。新港產口罩廠 Yellow factory，亦宣布口罩預售。

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Yellow factory 是一間新的香港口罩廠，口罩機和口罩料已到廠房。廠方剛在 FB 表示，將於 4 月 6日正式開始口罩預購登記。為減少「爆server」機會，廠方將會安排一連三日進行網上登記，4 月9日才開始售賣口罩。 因初售數量有限，會在登記買家中隨機抽出一萬個名額作發售。

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▲ Yellow factory的口罩機

▲ Yellow factory已購入口罩料

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Yellow factory 暫未透露生產口罩的防護級數，售價和出貨時間等詳情，只知一盒口罩是有60 片口罩，相信要留意其官方 FB 最新的更新。此外，暫時廠方亦未公布口罩預售網址，但提醒買家需要使用 PayPal 作電子支付。

▲ Yellow factory 正進行調機

▲ Yellow factory口罩盒外觀

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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