  • 20°C
香港時間 : 2020404日 (六) 04:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【指定門市訂購】Dr. K Kwong x 彩豐行 可重用口罩連濾芯 30 片一套售 $158

業界頭條 03:34 2020/04/04

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一，所以有用戶就想購買可多次重用的口罩。Dr. K Kwong 早前推出的可重用的口罩設計，又有新合作商戶推出新款口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

彩豐行聯乘 Dr. K Kwong 同 clotH masK 推出的專利設計布口罩，今日起可在各彩豐行門市進行預訂。口罩一共有七款款式尺寸，有中童、S碼及M碼供選擇​。中童口罩尺寸有藍白格仔和白色設計​。S碼及M碼口罩有: 灰白格仔、藍紅格仔、藍白格仔、黑灰格仔、杏白格仔、黑色設計​​。可重用口罩單售 $68。用戶還需要購買濾芯。

​此口罩需另配合 MultiH  Nanofiber filter 納米纖維濾芯使用 ，它採用 4 層設計，具高透氣性、高效過濾等特點，最高可達到 N90 水準平和PFE, BFE>95%​。30片濾芯售 $108。店方指所有產品都是香港製造,如一套購買只售 $158。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

門市地址：https://bit.ly/37gDPvZ​

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

又一港產口罩廠 LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價 $84 起
2020/04/03
又一港產口罩廠 LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價 $84 起
【港產口罩獅子山】荃灣友信改名為「荃心」！ 並宣布合作生產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒　
2020/04/03
【港產口罩獅子山】荃灣友信改名為「荃心」！ 並宣布合作生產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒　
港產口罩廠 Good Mask 突發開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個
2020/04/03
港產口罩廠 Good Mask 突發開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個
全新香港口罩廠 PrimeHK 4 月 6 日開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個
今日
全新香港口罩廠 PrimeHK 4 月 6 日開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個
疫情 口罩 香港 小店 彩豐行 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

新香港口罩廠 Yellow factory 一盒有 60 個口罩 4 月 6 日開始口罩預售登記

下一篇文章

全新香港口罩廠 PrimeHK 4 月 6 日開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹