【指定門市訂購】Dr. K Kwong x 彩豐行 可重用口罩連濾芯 30 片一套售 $158

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一，所以有用戶就想購買可多次重用的口罩。Dr. K Kwong 早前推出的可重用的口罩設計，又有新合作商戶推出新款口罩。

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彩豐行聯乘 Dr. K Kwong 同 clotH masK 推出的專利設計布口罩，今日起可在各彩豐行門市進行預訂。口罩一共有七款款式尺寸，有中童、S碼及M碼供選擇​。中童口罩尺寸有藍白格仔和白色設計​。S碼及M碼口罩有: 灰白格仔、藍紅格仔、藍白格仔、黑灰格仔、杏白格仔、黑色設計​​。可重用口罩單售 $68。用戶還需要購買濾芯。

​此口罩需另配合 MultiH Nanofiber filter 納米纖維濾芯使用 ，它採用 4 層設計，具高透氣性、高效過濾等特點，最高可達到 N90 水準平和PFE, BFE>95%​。30片濾芯售 $108。店方指所有產品都是香港製造,如一套購買只售 $158。

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門市地址：https://bit.ly/37gDPvZ​

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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