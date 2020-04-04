全新香港口罩廠 PrimeHK 4 月 6 日開賣 8 萬盒口罩 首批售 $125/50 個

新香港本地口罩廠 PrimeHK，早前在葵涌區設立口罩廠，現在更公開口罩銷售細節。

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PrimeHK 的工程經理李家麟博士，曾於香港科學園主管太陽能、光電及材料檢測等 3 個實驗室，管理產品質量及材料開發。他表示，由於新冠肺炎疫情持續， 口罩供應又緊張，故決定在香港建立生產線。

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PrimeHK 生產工廠能容納 5 條生產線，每條生產線每日產能可達 12 萬個。廠方嚴格監管原材料、機械設備、生產環境及口罩品質，口罩廠房亦是無塵、無菌的空間，現正在申請香港品質保證局（HKQAA）「醫用防護口罩產品認證計劃」。生產線未來能夠製造合符ASTM Level 1及 Level 2 防護標準的三層外科成人口罩。PrimeHK 正申請 ISO14644-1 合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內完成生產及包裝工序，並會嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。

今次公開的首次預售中，PrimeHK 將推出設計合符 ASTM Level 1 防護標準的成人口罩，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到 95%或以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌達 95%。

在 4 月 6 日下午 2 時透過官網開始的首輪預售，每盒 50 片的口罩售價 $125，每人限購 2 盒，所有口罩可於指定地點自取或使用順豐以運費到付形式直送辦公室或住宅。預期首輪將推出 8 萬盒預售，並預計在 5 月上旬發貨。

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▲ PrimeHK 口罩廠官方網站有售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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