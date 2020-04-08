【疫市營商】酒吧休業打擊本港手工啤廠生計 開網店零售・夾同行送貨開源節流

新冠肺炎肆虐，酒吧要強制休業 14 日，餐廳又要減少一半堂食座位，令本地手工啤酒廠經營捉襟見肘，部份品牌計劃聯合推出送貨服務，透過分擔運輸成本，廣作零售以應對疫市。

香港手工啤酒品牌「DEADMAN」主打北美風，釀酒師 Hoffman 指出，部分香港手工啤酒的創辦者是外國人，產品卻非常本土化，DEADMAN 則反其道而行，由香港人班底製作出外國風格啤酒，笑言有不少第一次飲的朋友都會以為 DEADMAN 是外國啤酒，他說：「 其實 DEADMAN 一半是零售（B2C），另一半則是直銷給酒吧和餐廳（B2B），生意一直穩步上升；但近期全個業界都面臨同一難題：酒吧休業，餐廳座位減半。」

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▲ 香港手工啤酒品牌 DEADMAN 釀酒師 Hoffman。

市況急速惡化，最大影響便是現金流變慢。Hoffman 解釋：「之前餐廳可能一星期叫一次貨，現在可能會是二星期甚至更長。周期拉長令運輸成本增加，過往連鎖餐廳一口氣多間舖入貨，現時就個別買，可能有時候舖頭相隔得很遠我們都要照送。周期變長亦可能影響啤酒品質。」他指手工啤酒沒添加化學防腐劑，只靠啤酒花來天然防腐；但就算啤酒保質期有 １ 年，放太久味道都會差，最理想的品嚐時間永遠在 3 個月至半年內。

Hoffman 說：「出貨變慢又會沒空間去釀新酒，客人便無法飲最優質的鮮釀酒。我們會每隔一段時間試不同批次的酒有否變味，味道差便需整批棄置，壓貨 3 個月的話，可能整批貨都要報銷，對我們損失很大。」

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▲ DEADMAN 亦有開辦啤酒廠導賞團，但因應炎疫情暫時停止。

B2B 生意跌改 B2C

近期酒吧、餐廳相關營業額死急挫。DEADMAN 過往 1 星期能售出約數十箱啤酒，後來餐廳限坐一半人時出貨量便減半；禁酒令一出至今，上星期只賣出 4 箱啤酒。

既然 B2B 生意不行，那便將經營的重心轉移到零售方面。DEADMAN 定位主打中高檔市場，Hoffman 表示品牌的啤酒不會在超級市場發售，大部分零售點都在港島區，既然零售點不多，便乘勢開發網上市場。

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近期不少熟客在社交媒體私訊 DEADMAN 有無有送貨服務，光是今星期便已經送了十多單。Hoffman 說：「的確比平時多了人在社交平台查詢，畢竟市民見酒吧停業，又不會想去餐廳吧。送貨方面，買一箱我們都送貨，不收運費，不過可能要等一等，因為我們要儲起同區的單，例如兩天送九龍，兩天送香港，兩天送新界。我們發覺這方面的需求突然急升，所以會推出網店零售啤酒。」

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▲ DEADMAN 現時推出了八款酒，每款酒的圖案都是自家設計，極有特色。

Hoffman 坦言運輸費是個非常頭痛的問題，雖然之前是為了回饋 fans 而不收運費，但其實近期向酒吧餐廳送貨時壓力頗大，有時甚至怕連運輸費都賺不回來，但又因為怕政府再有新條例，惟有努力趕緊出貨。現時 DEADMAN 正計劃跟其他本地手工啤酒品牌合作，整合資源提供送貨服務，他說：「例如我們酒廠是在新蒲崗，便可能與其他九龍區的啤酒廠合作，一架車便做好幾間廠的收貨送貨，攤分成本，大家在疫情間互相幫忙。」

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