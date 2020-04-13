【疫市營商】數碼噴畫公司成本價售食肆間隔屏風抗疫

新冠肺炎肆虐，不少食肆需要為店舖加裝膠版阻檔飛沫，但若然只做少量膠版價錢往往高踞不下。有數碼噴畫公司推出優惠，以蝕本價發售材料，助食店以低成本武裝店舖抗疫。

e-banner 聯合創辦人陳剛雄表示，指新冠肺炎疫情之下不少食店都想買膠版作屏風，卻苦無地方購買，就算買到亦可能要花上不少錢。他解釋：「但對我們來說，泡沫板（foamboard）是常見材料，這種膠版經常會用來做噴畫，我們每日用量很大。有些 4 x 8 呎膠版的邊角材料足足有 A2、A3 大小，對食店來說已經足夠他們作屏風之用了。既然這樣，我們就以蝕本價賣這些 foamboard），A3 售 8 元，A2 售 16 元，希望幫到大家儲多一蚊得一蚊。」

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▲ e-banner 聯合創辦人陳剛雄。

視乎店家需要， e-banner 亦會為膠版切割榫口位，方便為屏風加腳放在枱上。陳剛雄指這只是舉手之勞，最重要食店用得著之餘，客人又吃得放心。另一方面， e-banner 推出新計劃支持防新冠肺炎疫情，社會福利服務機構（NGO）只要在 e-banner 登記並上傳非牟利機構證明文件， 製作噴畫即享 95 折優惠。

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向 e-banner 制作防疫相關的產品亦有折扣。陳剛雄說：「例如有商家派口罩、酒精搓手液之類可能會需要做易拉架，我們便會提供折扣；4 月 14 日左右會再推出『 48 蚊易拉架』優惠，蝕住做，希望支持著受新冠肺炎疫情打擊的公司，可以同心協力渡過難關。」

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