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港產口罩廠 Good Mask 突發開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個

業界頭條 22:06 2020/04/03

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠 Good Mask 在 FB 表示，突發開賣口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

Good Mask 是一間新成立的香港口罩廠，剛在 FB 表示突發提供口罩預訂。一盒 50 個的 Good Mask BFE 95 口罩現以優惠價$88 發售 ，有 700 個名額。廠方指，一手交錢一手交貨，買家暫不用付款。

港產口罩廠 Good Mask 的生產線

口罩訂購方法
1：Like (此帖) 及 Good Mask 專頁 (此帖)
2：分享(此帖) 同 tag 5 個朋友
3：完成後記得截圖發 whatapp 到61032237 以作紀錄及作日後交收聯絡方式

口罩售價: $88/50個
交貨時間：預計1-2星期後
交貨地點：香港九龍新界各設1-2個點

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

Good Mask 員工在口罩廠調校機械

Good Mask 指生產線現已投產，而且出產之口罩均會經過最新紫外光殺菌技術消毒。既不含任何有毒物質，而又可以殺除 90% 或以上的細菌，希望使用者可以戴得更安心

港產口罩廠 Good Mask 生產線

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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