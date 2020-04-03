港產口罩廠 Good Mask 突發開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個

上一篇文章
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠 Good Mask 在 FB 表示，突發開賣口罩。
【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark
LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起
Good Mask 是一間新成立的香港口罩廠，剛在 FB 表示突發提供口罩預訂。一盒 50 個的 Good Mask BFE 95 口罩現以優惠價$88 發售 ，有 700 個名額。廠方指，一手交錢一手交貨，買家暫不用付款。
口罩訂購方法
1：Like (此帖) 及 Good Mask 專頁 (此帖)
2：分享(此帖) 同 tag 5 個朋友
3：完成後記得截圖發 whatapp 到61032237 以作紀錄及作日後交收聯絡方式
口罩售價: $88/50個
交貨時間：預計1-2星期後
交貨地點：香港九龍新界各設1-2個點
【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個
Good Mask 指生產線現已投產，而且出產之口罩均會經過最新紫外光殺菌技術消毒。既不含任何有毒物質，而又可以殺除 90% 或以上的細菌，希望使用者可以戴得更安心
【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟