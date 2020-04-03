港產口罩廠 Good Mask 突發開賣 首批優惠價售 $88 盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠 Good Mask 在 FB 表示，突發開賣口罩。

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LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

Good Mask 是一間新成立的香港口罩廠，剛在 FB 表示突發提供口罩預訂。一盒 50 個的 Good Mask BFE 95 口罩現以優惠價$88 發售 ，有 700 個名額。廠方指，一手交錢一手交貨，買家暫不用付款。

▲ 港產口罩廠 Good Mask 的生產線

口罩訂購方法

1：Like (此帖) 及 Good Mask 專頁 (此帖)

2：分享(此帖) 同 tag 5 個朋友

3：完成後記得截圖發 whatapp 到61032237 以作紀錄及作日後交收聯絡方式

口罩售價: $88/50個

交貨時間：預計1-2星期後

交貨地點：香港九龍新界各設1-2個點

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▲ Good Mask 員工在口罩廠調校機械

Good Mask 指生產線現已投產，而且出產之口罩均會經過最新紫外光殺菌技術消毒。既不含任何有毒物質，而又可以殺除 90% 或以上的細菌，希望使用者可以戴得更安心

▲ 港產口罩廠 Good Mask 生產線

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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