藥房新到日本 VFE/PFE 99% 高防護中童口罩 現貨一盒售 $78

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。福港中西大藥行在 FB 表示，剛到新款日本口罩。

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福港中西大藥行在表示，有少量日本名牌大木製藥廠的口罩發售，為中童尺寸口罩，口罩形狀類近KF94 口罩設計。店方表示，口罩支援 VFE/PFE 99% 防護，為 5 層設計。此口罩雖不是日本製，但是台灣製造，質素有保證。售價方面，一盒 $78/3個。

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福港中西大藥行地址:興華邨興華廣場G07D

電話:2505 3360

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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